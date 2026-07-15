Rusya’dan Kritik Hamle: Stratejik Deniz Nükleer Kuvvetleri Tam Teyakkuz Durumunda

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Rus savunma doktrininin en kritik unsurlarından biri olan nükleer caydırıcılık konusunda Kremlin’den yeni ve güçlü bir açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı ve Denizcilik Kurulu Başkanı Nikolay Patruşev, Rusya’nın deniz tabanlı stratejik nükleer kuvvetlerinin, olası her türlü tehdide karşı anında tepki verebilecek şekilde tam askeri teyakkuz durumuna getirildiğini duyurdu.

Patruşev, Denizcilik Kurulu bünyesinde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Rus donanmasının nükleer kapasitesinin operasyonel hazırlığına vurgu yaptı. Açıklamasında, denizaltı platformları ve nükleer silah sistemlerinin, Moskova’nın savunma stratejisinin bel kemiğini oluşturduğunu belirten Patruşev, bu kuvvetlerin şu an “tam askeri teyakkuz” seviyesinde olduğunu teyit etti.

Bu durum, Rusya’nın nükleer gücünü sadece bir “savunma aracı” olarak değil, aynı zamanda aktif ve sürekli bir caydırıcılık unsuru olarak sahada tutma kararlılığını gösteriyor. Kremlin’in bu adımı, mevcut bölgesel gerilimler karşısında Rusya’nın stratejik derinliğini koruma çabası olarak yorumlanıyor.

Rusya, deniz sahasındaki nükleer güçlerini hem modernize etmek hem de operasyonel kabiliyetini tahkim etmek amacıyla yürüttüğü çalışmaları hız kesmeden sürdürüyor. Patruşev’in açıklaması, bu modernizasyon sürecinin sadece teknik bir yenileme değil, aynı zamanda askeri bir tetikte olma hali olduğunu ortaya koyuyor.

Moskova yönetimi, bu tür açıklamalarla hem müttefiklerine stratejik güvence vermeyi hem de hasımlarına yönelik “hazırlıklı ve kararlı” olduklarına dair siyasi bir uyarı göndermeyi hedefliyor. Rusya’nın stratejik deniz nükleer kuvvetlerinin bu teyakkuz hali, uluslararası güvenlik çevrelerinde, taraflar arasındaki gerilimin deniz sahasına yansıyan en somut göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor.