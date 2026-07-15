Trump'tan savaş suçu itirafı: Tüm enerji santrallerini ve köprüleri vuracağız

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Trump, İran’a karşı “çok sert” bir darbe vurulduğunu öne sürerek, “Kıyı boyunca, sahil şeridi boyunca sahip oldukları her şeye vuruyoruz” ifadesini kullandı.

Saldırıların devam edeceğini savunan Trump, “Bu gece onlara çok sert vuracağız. Yarın gece de öyle. Ondan sonraki gece de öyle. Masaya oturup müzakere etmezlerse tüm enerji santrallerini, tüm köprülerini yıkacağız” şeklinde konuştu. Bu tehditlerin, daha önce de benzer şekilde dile getirildiği ancak sivil altyapının hedef alınmasının savaş suçu oluşturduğu yönündeki eleştiriler nedeniyle bu seçeneğin uygulamaya konulmadığı hatırlatıldı.

Hürmüz Boğazı’nın “açık tutulması gerektiğini” belirten Trump, boğazdan geçişle ilgili olarak “Bir ücret talep edecektim ancak bunun yerine Körfez ülkeleri ABD’de çok para harcamayı tercih ediyor ki açıkçası bu daha iyi” değerlendirmesinde bulundu. Boğaz’ın sadece İran için kapalı olduğunu, diğer ülkelere açık olduğunu iddia etti.

Trump ayrıca, Hürmüz’e yönelik operasyonların “kendisi yeter diyene kadar” süreceğini kaydetti. İran’ın Basra Körfezi’ndeki ana petrol terminali Hark Adası’na iki kez saldırı düzenlendiğini aktaran Trump, “Adayı ele geçirmeye gelince, eğer onları yeterince geriye ve yeterince derine püskürtebilirsek, bunu yaparım” ifadeleriyle olası bir kara harekâtına da işaret etti.

Müzakere konusunda ise Trump, İran ile görüşmenin tek yolunun “güç kullanmak” olduğunu savunarak, mevcut politikalarının bu anlayışa dayandığını vurguladı.

Öte yandan İran ve Direniş Ekseni cephesinden henüz resmî bir yanıt gelmezken, bölgedeki kaynaklar İran’ın bu tehditlere karşı savunma pozisyonunu güçlendirdiğini ve Hürmüz Boğazı üzerindeki stratejik denetim kabiliyetini koruduğunu belirtiyor. İran’ın, benzer baskı girişimlerine karşı daha önce de caydırıcı yanıtlar verdiği ve askerî hazırlıklarını sürdürdüğü ifade ediliyor.