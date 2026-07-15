ABD İran'da su üretim tesisine saldırdı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran devlet televizyonu, ülkenin batısındaki İlam eyaletinde bulunan bir su üretim tesisinin füze saldırısına uğradığını duyurdu. Devlet televizyonunun aktardığı bilgiye göre, Musian ilçesine bağlı bir köy yakınlarındaki içme suyu üretim tesisi, “düşman” tarafından gerçekleştirildiği belirtilen üç ayrı füzeyle hedef alındı.

Saldırıya ilişkin başka ayrıntı paylaşılmazken, bölgedeki kaynaklar bu hamlenin İran’ın sivil altyapısını hedef alan bir provokasyon olduğunu ve uluslararası hukuka göre savaş suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Daha önce ABD ve İsrail yetkilileri tarafından İran’ın enerji ve su tesislerine yönelik tehditlerin savunulduğu, ancak bu tür saldırıların sivillerin temel ihtiyaçlarını hedef aldığı gerekçesiyle ağır eleştirilere maruz kaldığı hatırlatılıyor.

Öte yandan İran makamlarından saldırıya ilişkin henüz resmî bir misilleme açıklaması gelmezken, İran ordusu ve Direniş Ekseni unsurlarının sınır bölgelerinde yüksek alarm durumunu koruduğu ve benzer ihlallere karşı caydırıcı yanıt verme hazırlığı içinde olduğu belirtiliyor. İran’ın, daha önceki askerî saldırılara karşı gösterdiği savunma kararlılığını burada da sergileyeceği yönündeki değerlendirmeler öne çıkıyor.