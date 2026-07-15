İran ve Yemen'den stratejik hamle: Hürmüz ve Babülmendep'in kapanma senaryosu gündemde

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Uluslararası ilişkiler ve enerji piyasası uzmanları, ABD’nin bölgedeki savaş politikaları ve Suudi koalisyonunun Yemen’e yönelik saldırılarının doğrudan bir sonucu olarak Hürmüz ve Babülmendeb boğazlarının eş zamanlı olarak tehdit altına girmesinin, küresel ekonomi üzerinde derin ve kalıcı yıkımlara yol açacağı uyarısında bulunuyor.

El Cezire’nin aktardığı analize göre, Babülmendeb Boğazı yalnızca bir coğrafi nokta değil, dünya ticaretinin en hayati arterlerinden biri konumunda. En dar noktası 30 kilometre olan bu su yolu, Asya ile Afrika’yı birbirine bağlarken, Kızıldeniz’i Aden Körfezi ve Arap Denizi üzerinden Süveyş Kanalı ve Akdeniz’e ulaştırıyor.

Rakamlar felaketi anlatıyor: Günlük 10 milyon varil risk altında

Haberde yer verilen verilere göre, Babülmendeb’den günlük ortalama 7 ila 10 milyon varil petrol geçiş yapıyor. Bu boğaz, aynı zamanda küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12-15’ine, Avrupa’nın sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihtiyacının ise yaklaşık yüzde 25’ine ev sahipliği yapıyor. Yıllık gemi geçiş sayısı 21 bini aşkın, bu da günde ortalama 57 gemi demek. Geçen yüklerin yıllık toplam değeri ise yaklaşık 700 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Uzmanlar, bu boğazda yaşanacak herhangi bir aksaklığın, özellikle Hürmüz’deki duraklamayla birleşmesi durumunda, Asya-Avrupa arasındaki deniz seyahat süresini 31 günden 41 güne çıkaracağını, ortalama bir konteyner gemisinin navlun maliyetini ise ek masraflar hariç 1 milyon dolardan 1,7 milyon dolara fırlatacağını belirtiyor.

Yemen’in stratejik başarısı: Ticari güvensizlik yaratıldı

Uluslararası petrol ve enerji piyasası uzmanı Âmir eş-Şevbekî, El Cezire’ye yaptığı değerlendirmede, Ensarullah güçlerinin Babülmendeb’i ticari açıdan “güvensiz” hale getirdiğini ve bunun tam kapanmaya çok yakın bir sonuç doğurduğunu ifade etti. Yemen silahlı kuvvetlerinin son yıllarda 100’den fazla gemiye saldırı düzenlediği, büyük nakliye şirketlerini rotalarını değiştirmeye zorladığı ve bu nedenle boğazdan geçen petrol akışının 2023’teki günlük 9 milyon varilden 2024’te 4 milyon varile kadar düştüğü kaydediliyor.

Bu durumun Süveyş Kanalı’na da doğrudan yansıdığı, kanalın gelirlerinin 2023’teki 10,2 milyar dolardan 2024’te yaklaşık 4 milyar dolara gerilediği, gemi geçiş sayısının ise 26 binden 13 bine kadar düştüğü ifade ediliyor. Bu çöküş, Mısır’ı en önemli döviz kaynaklarından mahrum bırakırken, bütçe ve sterlinin değeri üzerinde de ağır bir baskı oluşturuyor.

Suudi Arabistan’ın çaresizliği: Yemen’in ‘kartı’ devreye girdi

Şevbekî’nin en dikkat çeken tespiti, Hürmüz ile Babülmendeb tehditlerinin birleşmesinin yarattığı stratejik tuzağa ilişkin. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası Hürmüz’deki seyrüsefer aksayınca, Suudi Arabistan’ın doğudaki üretim sahalarından batıdaki Yenbu limanına (Kızıldeniz kıyısında) petrol taşıyan “Doğu-Batı” boru hattını devreye soktuğu belirtiliyor. Bu hattın son kriz haftalarında yaklaşık 4,7 milyon varil transit geçiş yaptığı ve bunun yarısının Çin’e gittiği aktarılıyor.

Ancak kritik nokta şu: Yenbu limanından çıkan petrolün Asya’ya ulaşması için Babülmendeb’den geçmesi zorunlu. Dolayısıyla Yemen güçlerinin Babülmendeb’i kontrol edebilme kabiliyeti, Suudi Arabistan’ın Hürmüz’ü baypas etmek için geliştirdiği bu alternatif rotayı da doğrudan tehdit altına alıyor. Bu durumda, Suudi Arabistan’ın yanı sıra en büyük alıcısı olan Çin ile bölgesel rakipleri Hindistan ve Japonya da bu krizin en büyük kaybedenleri arasında sayılıyor.

Küresel tedarik zincirlerine yayılan etki

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCTAD) raporuna atıfla haberde, gemilerin Babülmendeb yerine Ümit Burnu’na yönlendirilmesinin 2024 ortasına kadar küresel gemi talebini yüzde 3, konteyner gemisi talebini ise yüzde 12 artırdığı belirtiliyor. Bu durum, dünya limanlarının kapasitesi üzerinde aşırı bir baskı oluştururken navlun fiyatlarını da tırmandırıyor.

Enerji uzmanı Lori Hiteyan’ın vurguladığı üzere, Babülmendeb’deki kısıtlamalar yalnızca petrol ve gazla sınırlı kalmıyor; Asya’dan Avrupa’ya tüm mal akışını ortalama 15-20 gün geciktiriyor, taşıma maliyetlerini katlıyor ve komşu ülkelerin ekonomileri üzerinde ek bir yük oluşturuyor.

Reuters’ın da dikkat çektiği gibi, boğazın kapatılacağına dair “sürekli tehdit” algısı bile, sigorta primlerinin yükselmesine, risk değerlendirmelerinin değişmesine ve gemilerin çok daha uzun rotaları tercih etmesine neden oluyor. Bu da, henüz fiili bir saldırı yaşanmadan önce fiyatları artırarak temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarına doğrudan yansıyor.

Eleştirel sonuç: ABD savaş politikasının bedeli

Uzmanlar, yaşanan bu ekonomik felaket senaryosunun tek bir sorumlusu olduğunda hemfikir: ABD ve müttefiklerinin bölgedeki saldırgan ve istikrarsızlaştırıcı politikaları. Washington yönetimi, bir yandan “serbest ticaret” ve “uluslararası su yollarının güvenliği” söylemlerini dillendirirken, diğer yandan İran ve Yemen’e yönelik askerî operasyonlarla bu hayati kanalları doğrudan hedef haline getiriyor. Bu ikiyüzlü politika, ABD’nin kendi söylemleriyle eylemleri arasındaki çelişkiyi gözler önüne seriyor.

Öte yandan Direniş Ekseni’nin (İran, Yemen Ensarullah, Lübnan Hizbullah’ı) bu krizden çıkardığı stratejik ders ise oldukça nettir: Askerî üstünlüğün yanı sıra, ekonomik boğazlar üzerindeki kontrol, büyük güçlere karşı en etkili caydırıcı araçlardan biri haline gelmiştir. Yemen’in Babülmendeb’de yarattığı ticari güvensizlik, Suudi-Emirlik koalisyonunun savaş politikalarını sorgulatırken, İran’ın Hürmüz üzerindeki denetim kapasitesi de ABD’nin askerî seçeneklerini her geçen gün daraltıyor.

Bu tablo, savaşın maliyetinin yalnızca cephede değil, dünya ekonomisinin her köşesinde hissedildiğini; barış ve istikrarın ise ancak Direniş Ekseni’nin haklı duruşu ve bölge halklarının işgalcilere karşı birleşik mücadelesiyle sağlanabileceğini güçlü bir şekilde ortaya koyuyor.