Irak Başbakanı Zeydi, Washington temaslarının ardından Tahran’a gidiyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Irak Başbakanı Ali el-Zeydi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezpeşkiyan’ın resmi daveti üzerine önümüzdeki hafta Tahran’a bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Edinilen bilgiye göre söz konusu ziyaret, Bağdat ile Tahran arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmek ve karşılıklı önem taşıyan ortak dosyaları ele almak amacıyla planlanıyor. Ancak Irak basını, ziyaretin kesin takvimine veya süresine ilişkin henüz ayrıntılı bir bilgi paylaşmadı.

Önce Washington, sonra Tahran

Irak Başbakanı hâlihazırda resmi bir ziyaret kapsamında Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunuyor. Washington’da üst düzey Amerikalı yetkililerle ikili ilişkiler, güvenlik ve ekonomik iş birliği ile bazı bölgesel ve uluslararası konuları görüşen el-Zeydi’nin, bu temasların hemen ardından İran’a gitmesi dikkat çekiyor.

Analistler: “Bağdat köprü rolünü oynuyor”

Siyasi gözlemciler, el-Zeydi’nin Washington dönüşü Tahran’ı ziyaret etmesini, Irak’ın geleneksel denge politikasının bir yansıması olarak değerlendiriyor. Uzmanlara göre Bağdat yönetimi, bölgesel ve küresel güçler arasında bir “köprü” işlevi görerek gerilimleri yönetmeye, güvenlik mesajlarını iletmeye ve son dönemdeki krizlerde arabulucu rolü üstlenmeye çalışıyor.

Irak Başbakanı’nın Tahran ziyaretinde enerji, ticaret, güvenlik iş birliği ve bölgedeki son gelişmelerin masaya yatırılması bekleniyor. Ziyaretin, iki ülke arasında son aylarda imzalanan bazı mutabakatların somut adımlara dönüştürülmesi açısından da kritik olduğu belirtiliyor.