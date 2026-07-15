Siyonist bakandan itiraf gibi açıklama: Yerleşimler "Filistin Devleti" fikrini engelleyecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotriç, işgal altındaki Batı Şeria’da işgal politikasını daha da ileri götüreceklerini savundu. Smotriç, “Yerleşimleri genişleterek işgal altındaki toprakların kalbinde Filistin devletinin kurulmasının önüne geçeceğiz” ifadelerini kullandı.

Smotriç, Şanur işgali ve 160’tan fazla işgal çekirdeğinin, tüm işgal toprakları için “koruyucu bir duvar” işlevi göreceğini de sözlerine ekledi.

Batı Şeria’yı parçalama hedefi

Uzmanlara göre, İsrail’in yerleşim politikasının en önemli amaçlarından biri, Batı Şeria’yı bölüp parçalayarak Filistin toprakları arasındaki bağlantı yollarını koparmak ve böylece müstakbel bir Filistin devletinin coğrafi bütünlüğünü fiilen imkânsız hale getirmek.

Hamas’tan “savaşın tırmandırılması” suçlaması

Öte yandan Hamas, dün İsrail kabinesi ile sözde “Kuzey Batı Şeria Yerleşim Konseyi” arasında varılan anlaşmayı sert dille eleştirdi. Söz konusu anlaşma, 12 bin yeni yerleşim konutunun inşasını ve yerleşim altyapısına 8 milyar şekel (yaklaşık 2 milyar 660 milyon dolar) tahsis edilmesini öngörüyor.

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, bu adım “Filistin topraklarını Yahudileştirme amacı taşıyan cinayetkar ve tehlikeli bir mutabakat” olarak nitelendirildi. Açıklamada, “Bu anlaşma, işgal rejiminin Batı Şeria üzerinde hakimiyet kurma, Filistin topraklarını yutma ve bölge sakinlerini yerlerinden etme çabalarının bir parçasıdır” denildi.

Hamas ayrıca, bu hamlenin işgal altındaki topraklarda kontrolsüz bir savaşın tırmandırılması anlamına geldiğini vurgulayarak uluslararası topluma müdahale çağrısında bulundu.