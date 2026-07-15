CNN: Trump yönetiminin İran'a karşı söylemleri gerçeklerle örtüşmüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tesnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre, CNN’de yayımlanan kapsamlı bir analiz, Başkan Donald Trump yönetiminin İran ile 4,5 aydır süren çatışmalardaki performansını ele aldı. Haber ağı, Amerikalı yetkililerin bu süreçte yaptığı pek çok öngörü ve iddianın kısa sürede gerçeklerle uyuşmadığını vurguladı.

Analiz, Trump yönetiminin mevcut iyimserliklerini, ABD’nin Irak savaşı öncesindeki hatalı öngörüleriyle karşılaştırarak bunun “savaş alanı gerçeklerinin yanlış değerlendirilmesi” olduğu yorumunda bulundu.

“Savaş birkaç hafta sürecek” iddiası çöktü

CNN’ye göre, Trump yönetiminin en büyük yanlışlarından biri savaşın süresine ilişkin öngörüsü oldu. Trump defalarca çatışmaların yalnızca 4 ila 5 hafta süreceğini ilan etmişti; ancak 4,5 ayı geride bırakan süreçte savaş sona ermediği gibi, bitişine dair net bir perspektif de bulunmuyor.

Ayrıca Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın ABD kontrolüne geçtiği ve gemilerden geçiş ücreti alınacağı yönündeki açıklamasının ertesi gün Beyaz Saray tarafından geri çekilmesi de dikkat çekiyor. Bu geri adımın, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun daha önceki açıklamalarıyla da çeliştiği belirtildi.

Değişken retorik ve kaybolan çağrılar

Analizde, Trump’ın İran’a yönelik söylemlerindeki tutarsızlığa da işaret ediliyor. Geçici ateşkes sonrası İranlı yetkilileri “akıllı ve rasyonel” olarak niteleyen Trump’ın, anlaşmanın bozulmasının ardından aynı yetkililer için “deli”, “şerir” ve “pislik” gibi hakaret içeren ifadeler kullandığı hatırlatıldı. Başkan’ın İran halkını rejime karşı ayaklanmaya çağıran ilk mesajlarının da beklenen etkiyi yaratmadığı ve gündemden düştüğü ifade edildi.

Gerçekleşmeyen vaatler: Benzin fiyatı ve hava üstünlüğü

CNN ayrıca, Trump’ın benzin fiyatlarının hızla 3 doların altına düşeceği ve ABD’nin İran semalarında “tam hakimiyet” sağladığı yönündeki iddialarının da saha gerçekleriyle uyuşmadığını yazdı.

Sonuç: Yanlış hesaplama ve kamuoyu yönetimi

Habere göre, bu veriler Trump yönetiminin İran’ın kabiliyetleri, savaşın gidişatı ve sonuçları konusunda ciddi bir hesaplama hatası yaptığını gösteriyor. CNN, yetkililerin bir kısım açıklamalarının kamuoyunu yönetme amacı taşıdığına da dikkat çekti.