İsrail’de Netanyahu Anketi Dalgası: Her 4 Seçmenden Biri Ülkeyi Terk Etmeyi Düşünüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’de kamuoyuna yansıyan son anket sonuçları, ülke siyasetindeki kutuplaşmanın toplumsal düzeyde daha görünür hale geldiğine işaret etti. Ankete göre, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun yeniden iktidara gelmesi durumunda seçmenlerin yüzde 23’ü ülkeyi terk etmeyi düşünebileceğini belirtirken, bu oran siyasi belirsizliğin toplum üzerindeki etkisine dair dikkat çekici bir gösterge olarak öne çıktı.

Araştırmanın en çarpıcı bulgularından biri de, koalisyon hükümetinin bu hafta Meclis’ten geçirdiği tartışmalı yasalara yönelik tepkinin boyutu oldu. Katılımcıların yüzde 67’si söz konusu düzenlemelere karşı olduğunu ifade etti. Bu tablo, yalnızca muhalefet cephesinde değil, daha geniş toplumsal kesimlerde de hükümetin adımlarına yönelik ciddi bir rahatsızlık oluştuğunu ortaya koydu.

Siyasi gözlemciler, ankette ortaya çıkan “ülkeyi terk etme” eğiliminin doğrudan bir göç dalgası anlamına gelmese de, toplumdaki umutsuzluk, güvensizlik ve gelecek kaygısının seviyesini yansıtması bakımından önemli olduğunu belirtiyor. Özellikle hukuk sistemi, demokratik kurumlar ve iç siyasi denge etrafında yoğunlaşan tartışmaların, seçmen davranışlarını giderek daha sert biçimde etkilediği değerlendiriliyor.

Netanyahu liderliğindeki siyasi hattın yeniden güç kazanma ihtimali, uzun süredir protestolar, yargı tartışmaları ve hükümet karşıtı mobilizasyonla sarsılan İsrail siyasetinde yeni bir gerilim başlığı olarak görülüyor. Meclis’ten geçen yasaların içeriği ve uygulanma biçimi, önümüzdeki süreçte hem sokaktaki tepkiyi hem de seçim atmosferini belirleyecek temel unsurlar arasında sayılıyor.

Anket sonuçları, İsrail’de tartışmanın artık sadece hükümetin politikalarıyla sınırlı kalmadığını, doğrudan yaşam tercihlerine ve ülkenin geleceğine ilişkin algıya dönüştüğünü gösteriyor. Bu durum, önümüzdeki dönemde hem siyasi partiler arası rekabeti hem de toplumsal tansiyonu daha da yükseltebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.