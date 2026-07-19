Hizbullah'tan Lübnan hükümetine "ihanet" mesajı: Teslimiyetiniz, direnişi etkisizleştiremez

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Hizbullah hareketinin parlamento kanadı Vefa'ya Sadakat Fraksiyonu üyesi Hasan İzzeddin, Hizbullah'ın düzenlediği bir protesto gösterisinde yaptığı konuşmada, Lübnan hükümetinin İsrail ile sürdürdüğü doğrudan müzakereleri "teslimiyet" olarak nitelendirdi. Göstericilerin "Teslim olmuyoruz, direniyoruz" sloganlarıyla protesto ettiği "çerçeve anlaşmasına" ilişkin değerlendirmelerde bulunan İzzeddin, hükümetin bu adımının, Hizbullah ve müttefiklerinin kendilerine sağladığı tüm desteğe rağmen bir "ihanet" olduğunu ifade etti.

İzzeddin, hükümetin direnişi ve onu destekleyen halk kesimlerini hedef alan kararlar aldığını belirterek, bu yaklaşımı Lübnan halkının tamamına yönelik "düşmanca bir tutum" olarak nitelendirdi. Lübnan makamlarının direnişi "suçlu" gösterme çabalarını, ülkenin bağımsızlığına ve halkın iradesine yönelik bir saldırı olarak yorumladı.

"Kerbela Okulu'nda Yetişen Direniş, Teslim Olmayacak"

Hasan İzzeddin, direnişin meşruiyetini vurguladığı konuşmasında, savunmanın "ilahi, meşru, milli, ahlaki ve halkçı" bir hak olduğunu kaydetti. Direnişin 2000'deki çekilme ve 2006'daki direniş başarısına atıfta bulunan İzzeddin, "Topraklarımızı tamamen özgürleştirene kadar direniş devam edecek" ifadelerini kullandı. İzzeddin'e göre, Lübnan'da hiçbir güç bu meşru hakkı engelleyemez.

İzzeddin, Lübnan halkının ve direnişin "Kerbela okulunda" yetiştiğini belirterek, bu okulun özünün zulme karşı durmak, mazlumun yanında olmak ve hakkı savunmak olduğunu ifade etti. İzzeddin, "Kerbela her gün yeniden yaşanıyor" diyerek, direniş ruhunun Lübnan'daki varlığının sürekliliğine işaret etti.

Hükümetin İsrail ile Müzakereleri "Siyasi İntihar"

Hükümetin İsrail ile doğrudan müzakerelerde ısrar etmesini "aptalca ve kindar" bir karar olarak değerlendiren İzzeddin, bu yaklaşımın İsrail'in çıkarlarına hizmet etmek için önceden alınmış bir karar olduğunu iddia etti. İzzeddin, hükümetin kendisini İsrail'in taleplerine bağladığını ve bu nedenle işgal rejiminin dayatmalarına teslim olduğunu savundu.

Müzakerelerin "en düşük maliyetli seçenek" olduğu iddiasını "cahillik ve vizyonsuzluk" olarak nitelendiren İzzeddin, hükümetin bu tutumunun Lübnan'ın egemenliğine, bağımsızlığına ve halkın iradesine karşı bir komplo olduğunu belirtti. Bu yaklaşımı aynı zamanda "siyasi intihar" olarak tanımlayan İzzeddin, hükümetin hiçbir ulusal çıkara hizmet etmediğini öne sürdü.

"Hiçbir Güç Direnişi Silahsızlandıramaz, Lübnan'ın Geleceğini ABD Belirleyemez"

Hasan İzzeddin, hükümetin İsrail ile imzaladığı anlaşmanın tüm İsrail suçlarını örtbas ettiğini ve işgali meşrulaştırdığını belirterek, İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi ile direnişin silahsızlandırılmasını ilişkilendirdiğini söyledi. İzzeddin, "Cesareti olan gelsin, direnişi silahsızlandırmayı denesin" diyerek hükümete ve İsrail'e meydan okudu.

İzzeddin, Lübnan hükümetinin İsrail'i stratejik krizinden kurtarmak için çalıştığını iddia ederek, tüm tarafları İsrail'in çıkarlarına hizmet edecek fitnelerden uzak durmaları konusunda uyardı. Lübnan halkının çoğunluğunun bu anlaşmayı reddettiğini ve hükümetin halkın iradesini temsil etmediğini savunan İzzeddin, "Lübnan'ın geleceğini ne ABD ne de İsrail çizecek" diyerek sözlerini sonlandırdı. İzzeddin, Lübnan'ın geleceğinin, şehitlerin kanıyla, direnişle, ulusal orduyla ve tüm özgür insanların fedakarlıklarıyla inşa edileceğini vurguladı.