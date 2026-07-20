Hamas’ta Yeni Dönem: Siyasi Büro Başkanlığına Halil Hayya Seçildi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hamas’ın yönetim kademesinde yeni bir görevlendirmeye gidildi. Hareket tarafından yapılan resmî açıklamada, Halil Hayya’nın Siyasi Büro Başkanlığına seçildiği duyuruldu. Böylece bir süredir örgütün üst yönetimine ilişkin gündeme gelen iddialar resmiyet kazanmış oldu.

Açıklamanın, Hamas’ın bir gün önce konuya ilişkin haberleri yalanlamasının ardından gelmesi dikkati çekti. İlk açıklamada seçim sürecinin tamamlanmadığı veya kamuoyuna yansıyan bilgilerin doğru olmadığı belirtilirken, son duyuruyla birlikte kararın kesinleştiği bildirildi.

Halil Hayya, uzun süredir Hamas’ın siyasi yapılanması içinde öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Farklı dönemlerde müzakere heyetlerinde görev alan Hayya, ateşkes girişimleri, esir takası görüşmeleri ve bölgesel temaslarda hareketi temsil etti.

Yeni görevlendirmenin, Hamas’ın siyasi ve idari yapısında yürütülen iç istişarelerin ardından karara bağlandığı belirtildi. Ancak seçim sürecinin ayrıntıları, kararın hangi organlar tarafından onaylandığı ve yeni dönemde yönetim kadrosunda başka değişiklikler yapılıp yapılmayacağı konusunda kapsamlı bilgi paylaşılmadı.

Halil Hayya’nın başkanlığa seçilmesiyle Hamas’ın önümüzdeki dönemde izleyeceği siyasi çizgi ve yürüttüğü dolaylı müzakerelerin seyri de yeniden gündeme geldi. Hareketin yeni yönetim dönemine ilişkin ayrıntıların ilerleyen açıklamalarda paylaşılması bekleniyor.