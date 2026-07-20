İran Ordu Sözcüsü: Savaş Tam Caydırıcılık Sağlanana Kadar Sürmeli

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, devam eden askerî gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, savaşın sona erdirilmesi için tam caydırıcılığın tesis edilmesi gerektiğini belirtti.

Ekreminiya, “Rasyonalite, tam caydırıcılık sağlanana kadar savaşın sürmesini gerektiriyor” ifadesini kullandı. İran’ın güvenliğini tehdit eden unsurların yeniden saldırı gerçekleştiremeyeceği bir ortamın oluşturulmasının öncelikli olduğunu vurguladı.

İranlı sözcü, “tam caydırıcılık” ifadesiyle hangi askerî veya siyasi hedefleri kastettiğine ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi. Operasyonların süresi, kapsamı ve sona erdirilmesi için öngörülen şartlar konusunda da açıklama yapılmadı.

Açıklama, İran ile bölgedeki karşıt güçler arasındaki askerî gerilimin devam ettiği bir dönemde geldi. İran yönetimi, son açıklamalarında ülkenin egemenliği ile toprak bütünlüğüne yönelik saldırılara karşılık verileceğini ve tehditler ortadan kalkıncaya kadar gerekli tedbirlerin sürdürüleceğini bildiriyor.

Ekreminiya’nın sözleri, Tahran’ın mevcut askerî tutumunu caydırıcılık hedefi üzerinden sürdürme niyetini ortaya koydu. İranlı yetkililerin ilerleyen süreçte operasyonların seyri ve olası ateşkes şartları hakkında yeni açıklamalar yapması bekleniyor.