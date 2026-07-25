Apple-Micron Çip Krizi Beyaz Saray’ı Karıştırdı: Çinli Tedarik Tartışması Alevlendi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington’da teknoloji ve ticaret ekseninde yeni bir gerilim hattı oluştu. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Apple ile Micron Technology arasında Çin menşeli bellek çipleri üzerinden büyüyen anlaşmazlığın odağında kalırken, tarafların yaklaşımı Amerikan teknoloji sektöründeki tedarik zinciri tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Apple cephesi, özellikle tüketici ürünlerinde maliyetleri düşürmek amacıyla Çinli üreticilerden çip tedarik edilmesinin daha avantajlı olacağını savunuyor. Şirketin bu yaklaşımı, hem üretim maliyetlerini azaltma hem de son kullanıcıya daha düşük fiyat yansıtma hedefiyle ilişkilendiriliyor.

Buna karşılık Micron Technology, yerli çip üretiminin stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, ABD merkezli üretim kapasitesinin korunması gerektiğini savunuyor. Şirket, Çin’den yapılacak daha geniş ölçekli tedarikin Amerikan yarı iletken sanayisine zarar verebileceği görüşünde.

Tartışmanın, Trump yönetiminin Çin ile teknoloji rekabetine ilişkin izlediği çizgiyi de doğrudan etkilemesi bekleniyor. Beyaz Saray’ın önümüzdeki süreçte iki dev şirket arasındaki çıkar çatışmasına nasıl yanıt vereceği ise merak konusu.