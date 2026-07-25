Yemen Ordusu: Cizan ve Yenbu’daki Aramco Tesislerine İki Ayrı Saldırı Düzenlendi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen ordusu, Suudi Arabistan’daki petrol altyapısını hedef alan yeni saldırılar düzenlediğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Cizan ve Yenbu kentlerinde bulunan Aramco tesislerine çok sayıda füze ve insansız hava aracıyla iki ayrı askeri operasyon gerçekleştirildi.

Ordudan yapılan değerlendirmede, saldırıların belirlenen hedefleri vurduğu ve Aramco’nun kritik altyapısında etkiler oluşturduğu ifade edildi. Operasyonların, Yemen sahasındaki gelişmelere ve Suudi Arabistan’ın bölgesel politikasına karşı bir mesaj niteliği taşıdığı vurgulandı.

Saldırılara ilişkin Suudi makamlarından resmi bir açıklama yapılmazken, bölgedeki petrol tesislerinin güvenliği ve enerji arzına etkileri konusunda endişeler yeniden gündeme geldi. Yemen ordusunun duyurusu, Kızıldeniz hattı ve Körfez bölgesindeki gerilimin yeni bir aşamaya taşındığı şeklinde değerlendiriliyor.