Haşdi Şabi Saldırısı Sonrası Irak’ta Hareketli Saatler: Yabancı Güçlerin Çekilmesi İçin Çağrılar Yükseliyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Irak’ın çeşitli bölgelerinde konuşlu bulunan Haşdi Şabi mevzilerine yönelik gerçekleştirilen hava taarruzları, başkent Bağdat başta olmak üzere tüm ülkede güvenlik alarmı verilmesine yol açtı. Suudi Arabistan ve ABD ortaklığıyla icra edildiği belirtilen operasyonların hemen ardından, Haşdi Şabi çatısı altında faaliyet gösteren askeri ve siyasi gruplar acil durum toplantısı düzenledi. Toplantı sonrası yayımlanan ortak bildiride, düzenlenen saldırıların Irak’ın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik açık bir tecavüz olduğu vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bölgedeki askeri varlığı pekiştirme ve doğrudan müdahale stratejisinin bir yansıması olarak görülen bu hamle, Bağdat ile Washington arasındaki güvenlik protokollerini de tartışmaya açtı. Iraklı parlamento üyeleri, 2020 yılında meclisten geçen yabancı güçlerin ülkeden tahliye edilmesine ilişkin yasa tasarısının derhal ve tavizsiz bir şekilde hayata geçirilmesini talep ediyor.

Direniş grupları, hükümetin diplomatik kanallarla yabancı askeri varlığına son vermemesi halinde sahada fiili adımlar atılacağını ilan etti. Irak Silahlı Kuvvetleri ise olası misilleme saldırılarına ve yeni hava ihlallerine karşı sınır hatları ile kritik askeri üslerdeki savunma önlemlerini en üst düzeye çıkardı. Bölgedeki askeri hareketliliğin önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşması bekleniyor.