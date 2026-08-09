Washington’dan Rusya’ya “Cehennem Yaptırımları”: %500 Vergi ve Petrol Ambargosu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington ile Moskova arasındaki gerilim, Senato’dan geçen kritik kararla yeni bir evreye girdi. ABD Senatosu, Rusya ekonomisini felce uğratmayı amaçlayan “Cehennem Yaptırımları” paketini onaylayarak, ticaret savaşlarında benzeri görülmemiş bir adım attı. Senatörlerin geniş mutabakatıyla kabul edilen tasarı, hem Rus enerji sektörünü hem de genel ihracat kapasitesini doğrudan hedef alıyor.

Yeni yasal düzenlemenin en çarpıcı yönü, Rusya’nın can damarı olan enerji ihracatı üzerine kuruldu. Tasarı, Rus petrolü ve doğalgazının başlıca alıcılarına %100’e varan ağır gümrük vergileri getirilmesine olanak tanıyor. Bu hamle, Moskova’nın enerji gelirlerini kesmeyi ve enerji piyasasında Rusya’ya bağımlı olan üçüncü ülkeleri, alternatif tedarikçilere yönelmeye zorlamayı hedefliyor.

Enerji sektörüyle sınırlı kalmayan yasa, Rusya’nın ABD pazarına yönelik tüm ihracatını da kıskaca alıyor. Tasarıya göre, Rusya menşeli ürünlerin ABD’ye girişinde %500 oranına kadar ek vergi uygulanabilecek. Bu düzenleme, Rusya’nın ABD pazarındaki ticari varlığını neredeyse imkansız hale getirerek, ekonomik izolasyonu zirveye taşımayı amaçlıyor.

Senato’daki 86’ya 11’lik oylama sonucu, Washington’un Moskova üzerindeki baskıyı artırma konusunda iki parti arasında da mutabık olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, bu yaptırımların sadece bir ekonomik tedbir olmadığını, aynı zamanda Biden yönetiminin Rusya’ya karşı yürüttüğü jeopolitik stratejinin en somut ve sert aracı olduğunu belirtiyor.

Dünya ticaret rotalarını ve enerji fiyatlarını derinden etkilemesi beklenen bu “cehennem yaptırımları”, Moskova’nın nasıl bir karşılık vereceği konusunda küresel enerji ve finans piyasalarında büyük bir belirsizlik ve endişe dalgası yarattı.