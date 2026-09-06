Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü Prof. Jeffrey D. Sachs, uluslararası sistemin mevcut durumuna ilişkin dikkat çekici analizlerde bulundu. Sachs, küresel çapta yaşanan ekonomik, siyasi ve askeri krizlerin tesadüfî olmadığını, bu krizl CARA’yı besleyen temel etkenin Amerikan yönetimlerinin dünyayı tek kutuplu bir eksene göre şekillendirme çabalarından kaynaklandığını kaydetti.

Sachs’a göre, Soğuk Savaş sonrası dönemde Washington’un kurmaya çalıştığı tek kutuplu küresel düzen giderek çözülürken, çok kutuplu dünya düzeninin güçlenmesiyle birlikte sistemik çatışmalar ve krizlerin sayısı artı. Bu süreçte, gelişmekte olan ülkeler ve bölgesel güçlerin küresel yönetişimde daha fazla söz sahibi olma taleplerinin, geleneksel yo güç yapıları ile çakışması ciddi gerilimlere yol a.

Sachs, küresel eğilimlerin tek kutuplu dünya anlayışının sürdürülemez olduğunu gösterdiğini ifade etti. Çok kutuplu bir dünya düzenef beş-etkili bir geçiş yaşanması için büyük güçlerin egemen ekonomin yaklaşımlarını gözden geçirilen ve diyalog, diplomasi ile uluslararası iş birliğini ön planda tutulmaları gerektiğinin alt-

Sachs, bu süreçte şeffaf, kapsayıcı ve sürdürülebilir küresel yönetişim mekanizmalarının kurulmasının hayatî öneme sahip olduğunu vurguladı. Avrupa’nın ve diğer bölgesel aktörlerin bu geçişten sarih bir rol üstlenerek, tek kutuplulun en çok doğurundan krizlere yeniden sürüklenmemek için küresel iş birliğine öncülük etmeleri gerektiğini dile getirdi.