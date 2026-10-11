Yemen’den Riyad’a Stratejik Darbe: Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nda Pistler Vuruldu, Uçuşlar Durduruldu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’deki çatışma sürecinde kritik bir gelişme yaşandı. Sana’a hükümeti tarafından Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki stratejik hedeflere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, ülkenin en büyük hava ulaşım merkezlerinden biri olan Kral Halid Uluslararası Havalimanı hedef alındı.

Saldırı sonrası sahadan gelen ilk raporlar, havalimanındaki hava trafiğini yöneten dört ana pistin ağır hasar alarak imha edildiğini doğruluyor. Pistlerin kullanılamaz hale gelmesi, havalimanının hem sivil hem de askeri uçuşlar için operasyonel kapasitesini tamamen ortadan kaldırdı. Söz konusu saldırının yüksek hassasiyetli mühimmatlarla gerçekleştirildiği üzerinde duruluyor.

Yaşanan patlamalar ve oluşan hasarın ardından havalimanı yönetimi acil durum prosedürlerini devreye soktu. Tesiste bulunan tüm yolcu ve personelin güvenliği için hızlı bir tahliye süreci başlatıldı. Güvenlik birimleri bölgeyi kordon altına alırken, Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na yapılması planlanan tüm gelen ve giden uçuşlar süresiz olarak iptal edildi.

Bu gelişme, bölgedeki hava trafiğinde ciddi bir lojistik aksamaya neden olurken, Riyad yönetiminin savunma sistemlerinin başkentin en kritik noktalarından birini korumakta yetersiz kalması dikkat çekti. Sana’a yönetiminin, çatışmanın seyri açısından sembolik ve stratejik değeri yüksek bir noktayı hedef alması, Yemen ve Suudi Arabistan arasındaki hava çatışmalarının şiddetlendiğini gösteriyor.