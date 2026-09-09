Bölgesel Savaş Riski Artıyor: Pakistan’dan Suudi Arabistan’a “Kolektif Savunma” Sözü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Orta Doğu’da Yemen eksenli çatışmaların genişleme riski, Güney Asya ve İslam dünyasının askeri dengelerini değiştirecek yeni bir diplomatik hamleyi tetikledi. Pakistan Savunma Bakanı Havace Asıf, Suudi Arabistan’ın güvenliğine yönelik herhangi bir doğrudan tehdit durumunda, Pakistan’ın stratejik müttefikleriyle birlikte harekete geçeceğini duyurdu.

Bakan Asıf yaptığı açıklamada, Yemen kaynaklı saldırıların veya devam eden çatışmaların Suudi Arabistan topraklarına yönelmesi halinde, mevcut askeri protokollerin uygulanacağını vurguladı. Bu kapsamda, Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye arasında var olan stratejik iş birliği çerçevesindeki “kolektif savunma” maddelerine dikkat çekildi. Bu açıklama, söz konusu üç ülkenin olası bir bölgesel savaş senaryosunda tek bir blok gibi hareket edebileceğinin sinyalini verdi.

Savunma Bakanı Asıf, Pakistan’ın bölgedeki istikrara verdiği önemi hatırlatarak, Suudi Arabistan’ın egemenlik haklarının ve güvenliğinin korunmasının bölge barışı için kritik olduğunu ifade etti. Kolektif savunma hükümlerinin devreye girmesi ihtimali, sadece askeri yardımı değil; istihbarat paylaşımı, lojistik destek ve stratejik savunma koordinasyonunu da kapsayan geniş bir iş birliği yelpazesine işaret ediyor.

Yemen’deki iç savaş ve bölgedeki çeşitli grupların (Husiler gibi) Suudi Arabistan’ın sınır bölgelerine ve stratejik tesislerine yönelik gerçekleştirdiği füze ve İHA saldırıları, uzun süredir Körfez güvenliğini tehdit ediyor. Asıf’ın açıklaması, bu saldırıların sadece yerel bir sorun olarak görülmediğini, aksine Pakistan ve Türkiye gibi bölgesel güçleri doğrudan ilgilendiren bir “güvenlik krizi” potansiyeli taşıdığını gösteriyor.

Askeri stratejistler, Pakistan’ın bu çıkışını “caydırıcılık artırma operasyonu” olarak nitelendiriyor. Özellikle Türkiye ve Pakistan arasındaki köklü askeri ilişkilerin, Suudi Arabistan ile olan savunma ekseniyle birleşmesi, Orta Doğu’daki güç dengelerini yeniden şekillendirebilir. Uzmanlar, bu tür bir üçlü savunma mekanizmasının, saldırgan grupların veya devletlerin bölgedeki genişleme stratejilerini durdurmak amacıyla kullanılan “yumuşak ama kararlı bir güç gösterisi” olduğunu belirtiyor.

Gözler şimdi, bu açıklamanın bölgedeki diğer aktörler —özellikle de çatışmanın tarafları ve Batılı müttefikler— tarafından nasıl karşılanacağına çevrilmiş durumda.