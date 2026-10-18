Gantz’tan Netanyahu Formülü: “Başbakan Olmadan Hükümette Yer Alabilir”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail siyasetinde devam eden hükümet krizi ve liderlik tartışmalarına ilişkin muhalefet cephesinden dikkat çekici bir uzlaşı çıkışı geldi. Mavi-Beyaz Partisi lideri Benny Gantz, mevcut siyasi kilitlenmeyi çözmek adına Benyamin Netanyahu’nun yürütme organında farklı bir rolle yer alabileceği uzlaşmacı modeller üzerinde durulabileceğini belirtti.

Gantz, Netanyahu’nun doğrudan başbakanlık makamını işgal etmediği, ancak kabinede üst düzey bir görevle hükümet çatısı altında bulunabileceği alternatif formüllerin değerlendirilebileceğini ifade etti. İsrailli lider, bu yaklaşımın siyasi yelpazedeki kutuplaşmayı azaltabileceğini ve ülkeyi art arda gelen seçim döngülerinden kurtarabileceğini savundu.

İsrail iç siyasetinde Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davaları ve liderlik tartışmaları, koalisyon arayışlarında en büyük düğüm noktasını oluşturmayı sürdürüyor. Gantz’ın gündeme getirdiği bu öneri, bir yandan Netanyahu’suz bir başbakanlık arayışını korurken, diğer yandan Likud tabanını ve Netanyahu’nun siyasi varlığını tamamen dışlamayan esnek bir manevra olarak yorumlanıyor.

Siyasi analistler, Netanyahu kanadının başbakanlık yetkilerini devretmeyi öngören böylesi bir formüle sıcak bakıp bakmayacağının belirsizliğini koruduğunu, ancak Gantz’ın açıklamasının krizden çıkış arayan taraflar arasındaki pazarlıkları yeniden hareketlendirebileceğini belirtiyor.