Şanghay Zirvesi’nde “Devlet Terörizmi” Gündemi: İran’dan Minab Saldırısı İçin Komite Çağrısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üye ülkelerin başsavcılarının katılımıyla gerçekleştirilen 24. toplantı, bölgesel güvenlik ve hukuk iş birliği tartışmalarına sahne oldu. Toplantıda söz alan İran Başsavcısı, bölgesel istikrarı tehdit eden unsurlara dikkat çekerken, Tahran yönetiminin “devlet terörizmi” olarak tanımladığı eylemlere karşı somut adımlar atılması gerektiğini savundu.

Başsavcı, konuşmasının en çarpıcı kısmında, Minab kentindeki bir okulun hedef alındığı saldırıya değindi. ABD ve İsrail’i saldırının sorumlusu olarak nitelendiren Başsavcı, bu menfur eylem sonucunda 168 öğrencinin şehit olduğunu vurguladı. Bu olayı “sivil halka ve geleceğin teminatı olan çocuklara karşı işlenmiş bir savaş suçu” olarak nitelendiren İranlı yetkili, saldırının uluslararası hukuk kapsamında mutlaka soruşturulması gerektiğini ifade etti.

Yaşanan trajedinin, münferit bir olaydan ziyade sistematik bir “devlet terörizmi” stratejisinin parçası olduğunu belirten Başsavcı, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün bu tür tehditlere karşı daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini belirtti. Başsavcı, örgüt üyesi ülkelerin hukuk sistemleri arasında daha güçlü bir koordinasyon sağlanması amacıyla, doğrudan “Devlet Terörizmiyle Mücadele Komitesi” kurulmasını teklif etti.

İran Başsavcısı’nın bu önerisi, ŞİÖ platformunun sadece ekonomik veya diplomatik değil, aynı zamanda güvenlik ve terörle mücadele alanında hukuki bir mekanizma olarak da derinleştirilmesi arzusunu yansıtıyor. Toplantıya katılan diğer üye ülkelerin temsilcileri, öneriyi değerlendirmeye alacaklarını belirtirken, saldırıya dair iddiaların uluslararası hukuk zemininde nasıl ele alınacağı ise şimdiden diplomatik çevrelerde tartışma konusu haline geldi.