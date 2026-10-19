Netanyahu’nun Seçim Vakti Güvenlik Doktrini Muhalefeti Ayağa Kaldırdı: Lapid “Yapay Zekâ Metni” Dedi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’de seçim takvimi işlerken, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun kritik seçimlere 9 gün kala açıkladığı yeni ulusal güvenlik doktrini, siyasi arenada beklenenden çok daha sert bir tartışmayı tetikledi. Yerleşim, İran tehdidi, bölgesel ittifaklar ve önleyici operasyon stratejilerine dair kapsamlı vaatler içeren belge, Netanyahu yönetimi tarafından ülkenin güvenlik yaklaşımının yeniden şekillendirilmesi olarak sunulsa da, muhalefet cephesi için bir seçim manevrasından ibaret. Muhalefet lideri Yair Lapid, açıklanan doktrinin içerik olarak son derece yüzeysel olduğunu savunarak belgeyi ücretsiz bir yapay zekâ sohbet robotunun hazırlayabileceği sıradan bir metne benzetti. Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ise çok daha ağır bir eleştiri yönelterek Netanyahu’yu, görev süresi boyunca yaşanan güvenlik başarısızlıklarını gündemden düşürmek ve seçmenlerden gizlemekle suçladı. Muhalefet kanadının “seçim malzemesi” olarak nitelendirdiği doktrin, tartışmaların odağında seçim sandığına kadar taşınmaya aday görünüyor.