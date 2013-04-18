ABD Ordusu Ürdün'e asker yığıyor

Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA- ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel, Suriye'de yaşanan olaylarla ilgili olarak Ürdün'deki personel sayısını genişletme emri verdiğini söyledi.

ABD Kongresi Senato kanadının Silahlı Kuvvetler Komitesi'nde düzenlenen "Suriye'deki durum" ile ilgili toplantıda soruları cevaplayan Hagel, NATO müttefiki olarak Türkiye'nin korunması için geçen yıl Malatya'ya Patriot bataryaları yerleştirildiğini hatırlattı.

Hagel, yine geçen yıldan bu yana ABD askeri uzmanlarından oluşan küçük bir ekibin kimyasal silahların durumu ve Suriye'deki şiddetin sınır ötesine taşmasını önlemek için Ürdün'de çalıştığını anımsattı.

Geçen hafta Ürdün'deki ABD varlığını genişletme emrini verdiğini bildiren Hagel, bu kapsamda ABD ordusu merkez ünitesinden istihbarat ve operasyonlarla ilgili uzmanlardan oluşan 200 askerin Ürdün'e gönderileceğini kaydetti.

Hagel, bu personelin birçok senaryoya hazır olmayı sağlamak için Ürdün Ordu Kuvvetleri ile çalışmaya devam edeceğini açıkladı.