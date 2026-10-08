Washington’dan Beyrut’a Tehlikeli Dayatma: ABD, Lübnan Ordusunu Hizbullah’a Karşı Konumlandırmak İçin Baskıyı Tırmandırıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’ın önde gelen yayın organlarından El-Ahbar, Beyrut’taki karar alma mekanizmalarına yakın üst düzey bir siyasi kaynağın çarpıcı ifşaatlarını kamuoyuyla paylaştı. Habere göre ABD’li diplomatik ve askeri temsilciler, Lübnan hükümetine ve ordu komutanlığına yönelik kapalı kapılar ardında yürüttükleri temaslarda taleplerinin dozajını artırarak, ordu birliklerinin Güney Lübnan başta olmak üzere ülke genelinde Hizbullah’ın askeri altyapısını tasfiye etmesi ve direniş güçlerini silahsızlandırması yönünde açık dayatmalarda bulunuyor.

Siyasi kaynaklar, Beyaz Saray ve Pentagon’un Lübnan ordusuna yıllardır sağladığı sınırlı teçhizat ve maaş fonlarını bir koz olarak kullandığını; Washington’ın “ya Hizbullah’a karşı net bir cephe alırsınız ya da tüm yardımları keseriz” tehdidiyle Lübnan güvenlik aygıtını köşeye sıkıştırmaya çalıştığını aktarıyor. ABD’nin bu tehlikeli hamlesinin ardında, Siyonist rejimin kara işgalinde ve hava saldırılarında İslami Direniş’in iradesini kıramaması ve kuzey sınırında kalıcı bir caydırıcılık sağlayamaması yatıyor. Tel Aviv’in sahada doğrudan başaramadığı “direnişsiz bir güney” projesi, Beyrut ordusu üzerinden bir iç hesaplaşmaya dönüştürülmek isteniyor.

Haberde dikkat çekilen bir diğer kritik boyut ise, Lübnan’ın savunma omurgasını oluşturan “Ordu-Halk-Direniş” denkleminin doğrudan tasfiye edilmek istenmesi. Washington’ın hazırladığı senaryo, Lübnan Silahlı Kuvvetleri’ni halkın meşru savunma gücü olan direnişle karşı karşıya getirerek ülkede derin bir kaos ve iç güvenlik krizi tetiklemeyi amaçlıyor.

Ancak Lübnanlı askeri ve siyasi çevreler, ordunun milli birliği koruma refleksinin ve direnişle kurulan stratejik uyumun bu tür dış müdahalelere feda edilemeyecek kadar hayati olduğuna dikkat çekiyor. ABD’nin Lübnan’ın egemenliğini hiçe sayan bu açık müdahaleci tavrı, ülkeyi Siyonist rejimin güvenlik tamponuna dönüştürme planının bir parçası olarak değerlendirilirken; Beyrut yönetiminin ve ordu kademesinin bu dayatmalara karşı nasıl bir direnç hattı öreceği bölgedeki dengeler açısından belirleyici bir eşik olarak görülüyor.