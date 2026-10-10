Tümgeneral Muhsin Rızai’den ABD’ye Sert Uyarı: “Kadim Yenilgilerinizi Tekrarlamaya Hazır Olun”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran’ın üst düzey güvenlik yetkililerinden gelen bu çıkış, Tahran ile Washington arasındaki gerilimin yüksek seyrettiği bir döneme denk geliyor. Rızai’nin ifadeleri, İran’ın ABD’nin bölgedeki askeri ve siyasi manevralarına karşı “tavizsiz” bir tutum izleyeceğinin altını çiziyor.

Rızai’nin kullandığı “kadim yenilgiler” vurgusu, İran’ın askeri doktrininde ve siyasi söyleminde sıklıkla başvurulan bir “tarihsel hafıza” hatırlatması olarak dikkat çekiyor. Rızai, bu söylemle ABD’nin Orta Doğu’da geçmişte yaşadığı stratejik geri çekilmeleri ve başarısızlıkları ima ederek, yeni bir tırmanma senaryosunda da benzer bir akıbetle karşılaşacakları mesajını veriyor.

Gözlemciler, Rızai’nin bu sert retoriğini, İran’ın bölgesel caydırıcılık stratejisinin bir parçası ve ABD’nin bölgedeki baskı politikalarına karşı yürütülen “psikolojik bir karşı hamle” olarak değerlendiriyor. Tahran yönetimi, bu tür açıklamalarla hem iç kamuoyuna hem de uluslararası topluma, askeri kapasitelerine ve tarihi tecrübelerine olan güvenini yansıtmayı ve bölgedeki inisiyatifin kendi elinde olduğunu vurgulamayı amaçlıyor.