Koalisyonda Çatlak Derinleşiyor: Aden’de BAE ve Suud Destekli Güçler Arasında Gerilim Zirvede

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’de yıllardır devam eden savaşın seyri, koalisyon bloğu içerisindeki derin çatlaklarla yeni bir kırılma yaşıyor. Geçici başkent Aden’de, sahayı kontrol altında tutmaya çalışan BAE destekli Güney Geçiş Konseyi (STC) militanları ile Riyad yönetimine sadık hükümet güçleri arasındaki çekişme, artık “gizli bir rekabet” olmaktan çıkıp doğrudan askeri bir hesaplaşmaya dönüştü.

Sahadan gelen son raporlar, her iki tarafın da kritik kamu binaları, liman tesisleri ve ana kavşaklar etrafında ağır silahlı takviyeler yaptığını gösteriyor. BAE’nin bölgedeki stratejik çıkarlarını korumak adına desteklediği ayrılıkçı STC güçleri, Aden’de mutlak hakimiyet kurmayı hedeflerken; Suudi Arabistan destekli unsurlar, Riyad’ın Yemen üzerindeki vesayetini devam ettirebilmek için stratejik noktaları ellerinde tutmaya çalışıyor. Bu güçler arasındaki çatışmalar, kentin günlük yaşamını felç ederken, sokaklarda devriye gezen zırhlı araçlar ve kurulan kontrol noktaları halk nezdinde de büyük bir endişe yaratıyor.

Koalisyonun İki Yüzü ve Stratejik Kırılma

Analistler, bu tırmanışı yalnızca yerel bir güç mücadelesi olarak değil, Riyad ve Abu Dabi arasında uzun süredir devam eden bölgesel strateji farklılıklarının Yemen sahasına yansıması olarak yorumluyor. BAE, Yemen’in güneyinde kendine bağlı bir “güney devleti” yapısını destekleyerek Kızıldeniz ve Aden Körfezi’ndeki ticaret yolları üzerinde kalıcı bir nüfuz alanı oluşturmayı hedeflerken; Suudi Arabistan, Yemen’in toprak bütünlüğü adı altında kendi kontrolündeki bir merkezi yönetimi dayatarak bölgesel hakimiyetini pekiştirmek istiyor.

Bu durum, Ensarullah’a karşı kurulan koalisyonun da aslında ne kadar kırılgan ve çıkar odaklı bir ittifak olduğunun bir kanıtı olarak görülüyor. İki tarafın da “terörle mücadele” veya “hükümet meşruiyeti” maskesi altında aslında kendi vekalet güçlerini Aden’in stratejik altyapısına yerleştirmeye çalışması, şehrin her an bir iç savaşa daha sürüklenme riskini canlı tutuyor.

Aden’de tırmanan bu gerilim, koalisyonun kendi içindeki yönetim krizini gün yüzüne çıkarırken, gözlemciler her iki tarafın da geri adım atmaması durumunda Aden sokaklarının çok kısa süre içerisinde yoğun bir şehir harbine sahne olabileceği konusunda uyarıyor. Riyad ve Abu Dabi arasındaki bu “vekalet savaşı”, Yemen krizinin çözümünü daha da karmaşık hale getirirken, sahada kaybeden yine koalisyonun kendi kukla rejimleri oluyor.