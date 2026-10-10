Devrim Muhafızları Duyurdu: Basra Körfezi’nde Dev LPG Gemisi Vuruldu, Fatura ABD’ye Kesildi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Orta Doğu’nun enerji koridorlarında sular bir kez daha ısınıyor. Savunma Bürosu’nun aktardığı bilgilere göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri kritik bir deniz güvenliği olayını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, seyir halindeki devasa bir LPG tankerinin hedef alınması sonucu gemide yangın çıktığı ve olayın bölgedeki ticari deniz trafiğinde ciddi bir alarm durumuna yol açtığı bildirildi.

Açıklamada, saldırının hedefi olan gemiye ilişkin teknik detaylar paylaşılırken asıl siyasi ve askeri fatura Washington yönetimine kesildi. Devrim Muhafızları, Basra Körfezi ve çevresindeki sularda seyrüsefer güvenliğinin tehlikeye girmesinin temel faili olarak ABD askeri varlığını işaret etti. Bölgedeki istikrarsızlığın kaynağının “mütecaviz ABD güçlerinin kışkırtıcı adımları” olduğu savunulurken, artan risklerin sorumluluğunun tamamen Amerikan ordusuna ait olduğu vurgulandı.

Deniz güvenliği uzmanları, enerji taşımacılığının can damarı sayılan güzergâhlarda LPG ve petrol tankerlerine yönelik bu tür hadiselerin küresel piyasalarda sigorta primlerini ve petrol fiyatlarını doğrudan etkileyeceğine dikkat çekiyor. Tahran’dan gelen bu sert açıklama, deniz sahasındaki asimetrik çatışma ve misilleme riskinin her zamankinden daha yüksek olduğunu gösteriyor.