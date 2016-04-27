Suudiler, Yemen’de 4500 asker kaybetti

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA - Suudi Arabistan’ın bir yıllık Yemen savaşında 4 bin 500 askerini kaybettiği açıklandı.

Er-Re’y gazetesinin haberine göre Yemen Kongre Partisi liderlerinden Abduh Muhammed el-Cundi, Suudilerin bir yıllık yemen savaşını verdikleri ağır kayıplar sebebiyle durdurmak zorunda kaldığını söyledi.



Suudilerin 1 yılı aşkın bir süre boyunca devam eden Yemen savaşında 4 bin 500 askerini kaybettiğini belirten Yemen Kongre Partisi yetkilisi Abduh Muhammed el-Cundi, Yemen ordusu ve Ensarullah’a mensup Halk Komitelerinin de 350’den fazla Suudi tankını ve zırhlı aracını imha ettiğini açıkladı.



Yemen halkının direnişi sebebiyle, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun bir yılı aşkın savaşa rağmen hiçbir hedefini gerçekleştiremediğini belirten Cundi, “Suudiler, içeriden ve dışarıdan binlerce kişiyi paralı asker olarak kiralamasına rağmen hiçbir sonuç alamadı” dedi.



Muhammed el-Cundi, Yemen halkının direnişi ve ordu ile Halk Komitelerine destek vermesi sebebiyle Mansur Hadi yanlısı yaklaşık 400 bin kişinin ülkeden kaçtığını, Suudilerin de yenilgilerine sebep oldukları için onları kınadığını söyledi.



Savaşın son birkaç ayında Yemen ordusu ve Halk Komitelerinin Arabistan topraklarına girerek Rabua kentini tamamen ele geçirdiğini hatırlatan el-Cundi, Suudi Arabistan’ın Necran, Ciazn ve Asir kentlerinin Yemen ordusu ve Halk Komitelerinin kuşatması altında bulunduğunu söyledi.



Muhammed el-Cundi, Suudilerin verdikleri askeri kayıplardan ve kentlerinin kontrolünü kaybetmelerinden dolayı Yemenlilerle müzakereye teslim olduğunu belirterek Yemenlilerin hiç kimseye kendilerinin iç işlerine müdahale etmesine izin vermeyeceğini söyledi.