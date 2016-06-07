7 Haziran'dan bu yana 10 bomba

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA - Türkiye 7 Haziran 2015'ten 7 Haziran 2016'ya seçim ve terör saldırılarının konuşulduğu bir yıl geçirdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük kanlı saldırıları yapıldı. Türkiye, IŞİD ve PKK saldırılarının hedefi haline geldi, yüzlerce insan yaşamanı yitirdi. Bugün İstanbulda Çevik Kuvvet Vezneciler’de sabah nöbet değişimi yaparken bombalı araç uzaktan kumanda ile patlatıldı. Saldırıda 6’sı polis 11 kişi yaşamını yitirdi.

İstanbul Vezneciler'de metro istasyonu ve otobüs durağı yakınlarında çok şiddetli bir patlama meydana geldi. Polis aracının geçişi sırasında gerçekleştirilen patlamanın, bomba yüklü araçla gerçekleştirilmiş olabileceği bildiriliyor. İstanbul Valisi, Vezneciler'de olay yerinde yaptığı açıklamada 7'si polis 11 şehit olduğunu, 36 kişinin de yaralandığını söyledi.



Saldırıyla ilgili olarak dört kişi gözaltına alındı.

VASİP ŞAHİN: 11 ÖLÜ, 36 YARALI



İstanbul Valisi Vasip Şahin, patlamanın yaşandığı Vezneciler'de incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklama yapan Şahin, 7'si polis 4'ü sivil 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 36 kişinin de yaralandığını söyledi. Saldırının bombalı araçla yapıldığını belirten Şahin "Bugün saat 8:40 sıralarında yoldan geçen çevik kuvvet araçlarına bombalı araçla saldırı yapılmıştır. Olay yerinde hiç bir yaralımız yok"

Edinilen bilgiye göre, olay yerinin yakınında bulunan kız öğrenci yurdu da patlamadan etkilendi. Patlama nedeniyle savrulan parçalar yurdun camlarını kırıp odalara girdi, öğrenciler büyük tehlike atlattı.



Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Emniyet güçleri yurttaşları patlama bölgesinden uzaklaştırıyor.



İKİNCİ PATLAMA



Olayın ardından ikinci bir saldırının gerçekleştiği iddiaları yalanlandı. Duyulan sesin bomba ihma uzmanları tarafından yapılan kontrollü patlamadan geldiği ifade edildi.



CAMİDEN KONTROLLÜ PATLAMA ANONSU



Beyazıt Vezneciler'de çevik kuvvet polislerini taşıyan polis otobüsüne yapılan bombalı saldırının meydana geldiği alan cami hoparlöründen yapılan anonsla boşaltıldı.



Anonsta, "Kontrollü olarak patlatma yapılacaktır. Bu sebepten dolayı görevlilerimiz dikkatli olsunlar, sivillerimiz de lütfen emniyet görevlilerimizin ikazlarına uyarak çalışmalarına yardımcı olsunlar" denildi. Bölge boşaltılırken, bomba imha ekiplerinin, olay yerindeki şüpheli beyaz renkli minibüste tuzaklama ihtimaline karşı inceleme yaptığı bildirdi.





SINAVLAR İPTAL EDİLDİ



İstanbul Vezneciler'deki Beyazıt karakol binası ve otobüs durağı arasında meydana gelen patlama nedeniyle çevredeki otobüs ve metro seferleri iptal edildi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Üniversiyesi öğrencilerinin sınavları iptal edildi.