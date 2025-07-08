Katz’dan, Gazze’de kontrol ve tehcir planı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Times of Israel’in bildirdiğine göre, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi’nin güneyinde, Refah’ın yıkıntıları üzerine yeni bir “insani şehir” kurulması için İsrail ordusuna ve bakanlığına plan hazırlanması talimatı verdiğini açıkladı.

Katz’ın aktardığına göre bu bölge, Gazze içindeki çeşitli yerlerden zorla yerinden edilen ve şu anda kıyıdaki Mevasi bölgesinde yaşayan yaklaşık 600 bin Filistinliyi barındıracak şekilde tasarlanacak.

Bölgeye yerleştirilecek kişiler, Hamas mensubu olmadıklarının tespiti amacıyla “güvenlik” taramasından geçirilecek. Bakan, bu bölgeye yerleştirilen Filistinlilerin dışarı çıkmasına “izin verilmeyeceğini” de belirtti.

Katz’ın planına göre, ilerleyen süreçte Gazze’nin “tamamındaki” sivil nüfus bu bölgede toplanacak ve uluslararası kurumlar tarafından yönetilecek. İsrail ordusu ise bölge dışından “güvenliği” sağlayacak. Ayrıca yardım dağıtımı için dört yeni merkez kurulması öngörülüyor.

Savunma bakanı, Gazze’deki Filistinlilerin “gönüllü göçünü teşvik etmeyi” de hedeflediğini ifade ederek, bu planın hayata geçirilmesi gerektiğini savundu.

Times of Israel’e göre, bölgenin bir “geçiş noktası” olarak kullanılıp kullanılmayacağı net değil.

Reuters pazartesi günü yayınladığı haberde, Gazzelilerin “geçici olarak kalabileceği, radikalleşmeden arındırılacağı, yeniden entegre edileceği ve istemeleri halinde yer değiştirmeye hazırlanabileceği” “İnsani geçiş alanları” planlarından bahsetmişti.

Planın İsrail ordusu tarafından değil, uluslararası kuruluşlar tarafından yönetileceği belirtilse de, Katz hangi kuruluşların yer alacağına dair detay vermedi.

Times of Israel’e göre, İsrail ve ABD tarafından desteklenen Gazze İnsani Vakfı dışında, birçok uluslararası aktörün bu plana dahil olmasının düşük ihtimal olduğu değerlendiriliyor. Ayrıca bazı çevreler, İsrail’in boşaltılan bölgelerde yerleşim kurabileceği endişesini dile getiriyor.

Katz’ın açıklamaları, Başbakan Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington’a inişinden kısa süre sonra geldi.

Netanyahu, Gazze’de Hamas’ın iktidarda kalacağı herhangi bir esir takasına karşı olduğunu yineledi ve Hamas’ın askeri ve yönetsel kapasitesinin tamamen ortadan kaldırılmasının İsrail’in hedefi olduğunu belirtti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin yaklaşık %70’ini kontrol ettiğini iddia eden Katz, gelecekte yapılacak olası bir anlaşmada Refah’ın kuzeyindeki Morag Koridoru’nu ellerinde tutmak istediklerini söyledi.