ABD’li Temsilcinin Tartışmalı Teklifi İsrailli Kanalda Gündem Oldu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in sağ tandanslı yayın organlarından Kanal 14, Washington ile Tel Aviv arasındaki kapalı kapılar ardındaki temaslara ilişkin dikkat çekici bir iddia paylaştı. Kanalın haberine göre ABD’li temsilci Morgan Ortagus, Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrullah’ın cenaze merasiminin, örgütün yöneticilerine yönelik nokta bir saldırı için “benzersiz bir fırsat” oluşturduğunu belirterek İsrail makamlarını bu yönde cesaretlendirmeye çalıştı.

Kanal 14’ün kaynaklarına dayandırdığı iddiada, Ortagus’un İsrailli muhataplarına “saldırının stratejik sonuçlar doğurabileceği” yönünde değerlendirmeler aktardığı, fakat güvenlik birimlerinin cenaze törenine yönelik bir hamlenin bölgesel tansiyonu tehlikeli biçimde tırmandıracağı uyarısında bulunduğu ifade edildi.

İsrail yetkililerinden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, bölge gözlemcileri söz konusu teklifin Washington’un sahadaki gerilimi düşürme çağrılarıyla çeliştiğine dikkat çekiyor. Direniş ekseni çevreleri ise iddiayı, “ABD’nin bölgesel hesaplarına Hizbullah’ın kırılgan anlarında bile müdahale etme arayışı” olarak yorumluyor.

Tahran ve Beyrut’taki siyasi analistler, böylesi bir girişimin sadece Lübnan’da değil, tüm bölgeyi sarsacak geniş çaplı bir çatışmayı tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor. Bölgedeki hassas dengelerin korunmasının her zamankinden daha önemli olduğu vurgulanırken, Kanal 14’ün iddiası hem İsrail kamuoyunda hem uluslararası çevrelerde yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.