Suudi Arabistan ve Rusya Arasında Vize Muafiyeti Anlaşması İmzalandı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Riyad’dan yapılan resmi açıklamada, Suudi Arabistan ve Rusya arasında karşılıklı vize muafiyetini öngören bir anlaşmanın imzalandığı bildirildi. Açıklamada, anlaşmanın iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri güçlendirmesi ve ekonomik, turistik ve kültürel etkileşimi artırması hedeflendiği vurgulandı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, söz konusu anlaşmanın önümüzdeki dönemde ticari ve turizm alanlarında önemli etkiler yaratacağını belirtti. Taraflar, anlaşmanın hayata geçirilmesiyle birlikte iş insanları, akademisyenler ve turistlerin seyahatlerinin kolaylaşacağını ifade ediyor.

Rusya tarafı ise anlaşmayı, Riyad ile Moskova arasındaki stratejik iş birliğinin pekişmesi olarak değerlendirdi. Uzmanlar, iki ülkenin enerji ve ekonomik alanlarda artan iş birliğinin bu diplomatik adımla somut bir boyut kazandığını belirtiyor. Özellikle Suudi Arabistan’ın petrol ve yatırım alanındaki rolü ile Rusya’nın ekonomik ve turistik çekim gücünün birleşimi, bölgesel ve küresel düzeyde etkiler yaratabilir.

Bölge analistleri, anlaşmanın sadece seyahat kolaylığı sağlamadığını, aynı zamanda iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik güveni güçlendirebilecek bir sembol niteliği taşıdığını vurguluyor. Önümüzdeki aylarda uygulamanın detaylarının netleşmesi ve karşılıklı ziyaretlerin artması bekleniyor.

Bu gelişme, Riyad’ın dış politika hamlelerinde çeşitlendirme stratejisi ve Moskova ile ilişkilerini derinleştirme yönündeki adımlarının önemli bir göstergesi olarak yorumlanıyor.