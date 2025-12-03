Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- BM kararları, İsrail’in işgal politikalarına karşı uluslararası tiyatronun en önemli çıkışlarından biri olarak öne çıktı. Bu, adalet ve hak arayışında olan Filistin ve Suriye direniş güçlerinin moral kaynağı oldu. Golan Tepeleri’nde süren yasa dışı işgalin sona erdirilmesi amacıyla alınan bu tavır, barış ve özgürlük adına bölgedeki güç dengesini değiştirebilir.

Kararın arka planında, bölgedeki haklı taleplerin artan diplomat desteği ve uluslararası toplumun hak ihlallerine karşı artan duyarlılığı yer alıyor. Bu gelişme, işgalcilere karşı direnişi destekleyen tüm taraflara önemli bir teşvik olarak kabul ediliyor.

Ortadoğu’da kalıcı barışın sağlanması yönünde atılan bu adımlar, direnişin haklılığını uluslararası arenada bir kez daha vurguluyor ve İsrail’in işgal politikalarının sona erdirilmesi için global baskıyı yükseltiyor. Özgürlük mücadelesi veren halklar için önemli bir kazanım olarak tarihe geçecek.