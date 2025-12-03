İran’dan ABD’nin Güç Politikalarına Hukuki Sistem Uyarısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Salı akşamı yaptığı bir röportajda, uluslararası ilişkilerin ABD’nin eğilimi nedeniyle hukuka dayalı bir sistemden, güç kullanımına dayalı ilişkilere dönüştüğünü belirtti. Parstoday’in bildirdiğine göre Irakçi, bu durumun keyfi askeri müdahalelerde ve istedikleri yerde suikast operasyonları gerçekleştirmede açıkça görüldüğünü vurguladı. Bugün gördüğümüz durum, küresel ölçekte ciddi endişelere yol açıyor.

Irakçi ayrıca, İran ve ABD arasındaki ilişkilerdeki temel sorunun, şu anda müzakerelerin başlamasını engelleyen ABD’nin dayatmacı ve aşırı taleplerine dayalı yaklaşımı olduğunu ifade etti. Eğer ABD tarafı, karşılıklı çıkarlar temelinde adil ve dengeli bir anlaşmaya hazır olduğunu gösterirse, İran İslam Cumhuriyeti konuyu kesinlikle değerlendirecektir. Biz hiçbir zaman müzakere masasını terk etmedik, çünkü diplomasi bizim yaklaşımımızın ve prensiplerimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

Eski AB Dış Politika Yetkilisi Tutuklandı

Diğer bir haber olarak, Politico dergisinin güvenilir kaynaklara dayandırdığı habere göre, Avrupa Birliği’nin eski dış politika sorumlusu Federica Mogherini ve bu kurumun üst düzey diplomatlarından Stefano Sannino, Salı günü bir mali yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. Bu işlem, Avrupa Genel Savcılığı’nın talebi üzerine gerçekleştirildi; savcılık, AB’nin genç diplomatlar için yürüttüğü bir eğitim projesinde olası usulsüzlükleri araştırıyor.

NATO Genel Sekreteri: Ukrayna’nın üyeliği konusunda henüz fikir birliği yok

Öte yandan, Mark Rutte, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Genel Sekreteri, NATO üyelerinin tamamının Ukrayna’nın örgüte katılımını desteklemediğini açıkladı. Rutte, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın NATO’ya katılımı için tüm müttefiklerin uzlaşmasının gerekli olduğunu söyledi.

Putin: Avrupa savaşa girmek istiyorsa, biz hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Salı günü yaptığı açıklamada, Avrupa savaşa girmek istiyorsa şu anda hazır olduklarını belirtti. Putin, Avrupa’nın taleplerinin Rusya için kabul edilemez olduğunu ifade etti. Rusya Cumhurbaşkanı ayrıca, Avrupalıların barışçı bir planı olmadığını ve savaş yanlısı olduklarını söyledi. Avrupa’dan kimse, Ukrayna konusundaki müzakereleri bırakmamızı istemedi; aksine, kendileri Rusya ile temasları askıya aldı. Avrupa’nın Ukrayna barış planında yaptığı tüm değişiklikler, sürece engel olmak amacıyla yapılıyor. Avrupalılar, Rusya’ya koşullar dayatmak istiyor ve biz bunu reddediyoruz.

BM Genel Kurulu Başkanı: Gazze’de ateşkes devam etmeli

Gazze’den bir diğer haber de, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Annalena Baerbock, Salı günü BM Genel Kurulu salonunda Filistin hakkında yaptığı konuşmada, İsrail’in çeşitli gerekçelerle Gazze ateşkesini ihlal ettiğine dikkat çekerek, Gazze’deki ateşkesin devam etmesi ve düşmanlıkların kalıcı olarak sona ermesi gerektiğini söyledi. Baerbock, son 78 yılda Filistin’in hala BM’nin tam üyesi olarak kabul edilmediğini ve Filistin halkının özellikle kendi kaderini belirleme hakkı başta olmak üzere vazgeçilmez haklarından mahrum bırakıldığını ekledi.