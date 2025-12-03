İsrail'in Gazze'ye Teslim Ettiği Naaşlarda İşkence ve Amputasyon İzleri: Eksik Organlar Şoku

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze'deki tıbbi yetkililer, naaşların üzerindeki yaralanma ve kesiklerin sadece çatışma kaynaklı olmadığını, faillerin sistematik işkence uyguladığına işaret ettiğini ifade etti. Amputasyonların özellikle kasıtlı ve planlı olduğu, bazı organların ise tamamen çıkarıldığı açıklandı.

Bu vahim bulgular, uluslararası hukuk ve savaş hukuku açısından ciddi ihlaller anlamına geliyor. Bölgedeki direniş kaynakları, bu tür eylemlerin suçüstü delili olduğunu ve sorumluların mutlaka hesap vermesi gerektiğini dile getirdi.

Uzmanlar, bu tür olayların sadece bölgedeki insanlık krizini derinleştirmekle kalmadığını, aynı zamanda barış umutlarını da baltaladığını vurguluyor. Uluslararası toplumun daha fazla sessiz kalmaması ve etkili yaptırımlar uygulaması gerektiği belirtiliyor.

Gazze'deki bu gelişmeler, direniş hareketlerinin moralini ve mücadele azmini artırırken İsrail tarafının uluslararası arenadaki itibarını da olumsuz etkiliyor. Bölgede gerilimi artırabilecek yeni bir insan hakları skandalı olarak dikkat çekiyor.

Sonuç olarak, naaşlarda tespit edilen işkence, amputasyon ve organ eksikliği iddiaları, bölgedeki çatışmanın boyutlarını gözler önüne seriyor. İnsan hakları savunucuları bu durumu yakından takip ediyor ve adaletin sağlanması için çağrılar yapıyor.