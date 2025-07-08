Asker ölümleri İsrail’de siyasi krizi alevlendirdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İbranice yayın yapanKanal 13'ün haberine göre, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesinde meydana gelen ve en az beş İsrail askerinin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından, İsrail hükümetinin sağ kanadındaki bakanlar, Gazze'ye insani yardımın durdurulması ve Hamas ile esir takası müzakerelerinin sonlandırılması çağrısında bulundu.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, söz konusu saldırının ardından Başbakan Netanyahu’ya seslenerek, Hamas’la müzakere eden heyetin derhal geri çağrılmasını istedi.

Ben-Gvir, Hamas’a karşı tam kuşatma, askeri ezici güç ve tehcir gibi adımların, "tam zaferin anahtarı" olduğunu savundu.

Smotrich ise yaptığı açıklamada, Hamas'a yönelik yardımın “bir an önce” durdurulmasını, savaş bölgelerinin kuşatılmasını ve ele geçirilen bölgelerin, “kan dökülerek” kazanıldıkları için geri verilmemesi gerektiğini belirtti.

Bakan, esir anlaşmaları için dahi bu bölgelerin terk edilmesini “ahlaki ve mantıklı değil” şeklinde nitelendirdi.

Öte yandan muhalefetteki Demokratik İsrail Partisi lideri ve emekli general Yair Golan, bu çağrılara “sert” tepki gösterdi.

Golan, “Beş askerin ölümünü duyar duymaz kan üzerinden siyaset yapmaya başladılar. Daha fazla ölüm, daha fazla savaş, sadece iktidarda kalmak ve mesihçi hayaller için” sözleriyle Ben-Gvir ve Smotrich’i eleştirdi. Golan, savaşın sona erdirilmesi ve esirlerin geri getirilmesi çağrısında bulundu.

İbranice haber sitelerine göre, Beyt Hanun’da bir kurtarma ekibini hedef alan saldırıda en az beş asker öldü ve bazıları ağır olmak üzere 20 kişi yaralandı.