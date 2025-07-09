Erbil’de iç güvenlik krizi: Çatışmalar yayılıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Irak’ın kuzeyinde, Erbil vilayetinin Habat bölgesinde Kürt Peşmerge güçleri ile Harki aşireti mensupları arasında geniş çaplı silahlı çatışmalar yaşanıyor.

Irak medyasının aktardığı bilgilere göre, Peşmerge birliklerinin Harki aşiretinin lideri Hurşid Harki’yi tutuklama girişimi, kısa sürede kontrol edilemeyen bir silahlı gerilime dönüştü.

Çatışmalara, Harki aşiretine bağlı silahlı grupların yanı sıra bölgedeki müttefik aşiretlerin de katıldığı, her iki tarafın bölgeye yoğun şekilde askeri birlik sevk ettiği ve operasyonun amacının tanınmış askeri ve aşiret lideri Hurşid Harki’nin gözaltına alınması olduğu bildiriliyor.

Ancak Harki’nin korumalarının sert direnişi üzerine Erbil’in Habat ilçesinde silahların patladığı ve bölgenin hızla çatışma alanına dönüştüğü, yerel kaynakların tansiyonun uzun süredir devam eden arazi ve tarım anlaşmazlıklarından beslendiğini ve bu anlaşmazlıkların Harki aşireti ile Goran aşireti arasında kronik gerilim yarattığını ifade ettiği bildiriliyor.

Harki aşireti lideri, gelişmeler üzerine halka çağrıda bulunarak, Kürt kontrolündeki Irak’ta Barzani liderliğindeki Peşmerge yönetimine karşı kitlesel bir ayaklanma başlatılmasını istedi.

Sosyal medyada yayılan videolarda, Erbil kent merkezinde duman ve alevlerin yükseldiği görülüyor.

Bölgedeki gelişmeleri izleyen kaynaklar, Peşmerge güçlerine ait uzun bir takviye konvoyunun Habat yönüne hareket ettiğini ve çatışmaların daha da yayılabileceğini aktardı.

Diğer yandan, el-Kuvar ile Erbil’i birbirine bağlayan yolun bazı Kürt aşiretleri tarafından kapatıldığı bildiriliyor. Bu yolun, Barzani’ye bağlı Peşmerge milislerinin bölgeye askeri destek göndermesini engellemek amacıyla kontrol altına alındığı ifade ediliyor.

Bazı kaynaklar ayrıca, Haşdi Şabi güçlerinin bölgedeki gaz sahalarını korumak için çatışma alanına intikal ettiğini ileri sürdü.

Çatışmalar sırasında Harki aşiretine bağlı silahlı unsurların Barzani güçlerine ait iki Humve zırhlı aracı ateşe verdiği ve araçların kullanılamaz hale geldiği belirtiliyor.

Habat bölgesini fiilen ele geçiren aşiret milislerinin, Erbil kent merkezine doğru hızlı bir şekilde ilerlediği iddia ediliyor.

Bölgedeki güvenlik güçleri ile aşiret güçleri arasındaki gerilimin yakın zamanda sona ermesi beklenmiyor. Yerel kaynaklar, Erbil genelinde duman ve alevlerin yükseldiğini, kentte şok ve büyük bir endişenin hâkim olduğunu bildiriyor.