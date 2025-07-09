SDG ve HTŞ arasında müzakereler yoğunlaşıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- PYD öncülüğünde kurulan Özerk Yönetim ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) heyeti ile Suriye'de faaliyet gösteren Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) örgütünden bir heyet, 10 Mart anlaşmasının uygulanmasını ele almak üzere Şam’daki Tişrin Sarayı’nda bir araya geldi.

Görüşmelerde, SDG komutanı Mazlum Abdi ile HTŞ örgütünün lideri Colani arasında imzalanan anlaşmanın hızlandırılması amacıyla bazı maddelerde değişiklik önerilmesi planlanıyor.

Toplantı, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ve Fransa’nın Özel Temsilcisi Baptiste Faivre’nin himayesinde gerçekleşiyor.

Kürt heyeti, Abdi’nin yanı sıra Kürt liderler İlham Ahmed, Fevza Yusuf ve Gelecek Suriye Partisi Başkanı Abdulhamid el-Mahbaş’tan oluşuyor.

Geçtiğimiz Haziran ayında HTŞ ile SDG arasında, 10 Mart anlaşmasının uygulanmasını denetlemek üzere uzman alt komiteler kurulması kararlaştırılmıştı.

Söz konusu anlaşma, Suriye genelinde kapsamlı bir ateşkes sağlamayı ve SDG unsurlarının devlet kurumlarına entegrasyonunu hedefliyor.

HTŞ, anlaşmanın yıl sonuna kadar tam olarak uygulanmasını öncelikli hedef olarak belirledi.