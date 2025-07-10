  1. Ana Sayfa
Yemen’den Siyonist İsrail'e Füze Saldırısı

10 Temmuz 2025 - 11:39
Yemen’den Siyonist İsrail'e Füze Saldırısı

Katil İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen’den fırlatılan bir füze nedeniyle Kudüs ve Batı Şeria’daki bazı yerleşim yerleri dahil birçok bölgede sirenlerin çaldığı aktarıldı. Halka tedbir olarak sığınaklara girme çağrısı yapıldığı belirtilirken, füzenin İsrail ordusu tarafından engellendiği iddia edildi. Siyonisy İsrail basını, füze saldırısı nedeniyle maddi zarar ya da yaralanma bildirilmediğini duyurdu.

