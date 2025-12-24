Gazze'de ateşkes ihlalleri sürüyor: 1 şehit, 12 yaralı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde topçu ateşi ve hava saldırıları düzenledi.

Yerel kaynakların ve görgü tanıklarının aktardığı bilgiye göre, İsrail ordusuna ait uçaklar Gazze kentinin Et-Tuffah Mahallesi'nin doğu kesimine hava saldırıları gerçekleştirdi.

Askeri araçlar ve helikopterlerinden de Bureyc Kampı'nda ve Han Yunus ile Refah kentlerinde Filistinli vatandaşların evlerine ağır makineli tüfekle ateş açıldı.

Kuzeydeki Cibaliye kentinde de İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nin güneyinde, İsrail ordusunun konuşlandığı bölgenin doğusunda ise insansız hava aracıyla (İHA) hedef alınan 3 Filistinlinin cenazesi, Han Yunus'taki Nasır Hastanesine kaldırıldı.