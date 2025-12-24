  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Gazze'de ateşkes ihlalleri sürüyor: 1 şehit, 12 yaralı

24 Aralık 2025 - 17:06
News ID: 1765763
Gazze'de ateşkes ihlalleri sürüyor: 1 şehit, 12 yaralı

Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 12 Filistinli yaralandı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde topçu ateşi ve hava saldırıları düzenledi.

Yerel kaynakların ve görgü tanıklarının aktardığı bilgiye göre, İsrail ordusuna ait uçaklar Gazze kentinin Et-Tuffah Mahallesi'nin doğu kesimine hava saldırıları gerçekleştirdi.

Askeri araçlar ve helikopterlerinden de Bureyc Kampı'nda ve Han Yunus ile Refah kentlerinde Filistinli vatandaşların evlerine ağır makineli tüfekle ateş açıldı.

Kuzeydeki Cibaliye kentinde de İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nin güneyinde, İsrail ordusunun konuşlandığı bölgenin doğusunda ise insansız hava aracıyla (İHA) hedef alınan 3 Filistinlinin cenazesi, Han Yunus'taki Nasır Hastanesine kaldırıldı.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha

پیشنهاد سردبیر

en çok ziyaret edilen