Clinton, Trump ve ünlü isimler Epstein belgelerinde: Sansürlü paylaşımlar tepki çekiyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Adalet Bakanlığı, milyarder ve cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile ilgili binlerce belgeyi nihayet kamuoyuna sundu. Bu açıklama, Kongre tarafından ezici çoğunlukla kabul edilen Epstein Dosyalarının Şeffaflığı Yasası çerçevesinde gerçekleşti. Yasa, bakanlığa 30 gün içinde “tüm sınıflandırılmamış belgeleri” arama ve indirmeye uygun bir biçimde yayımlama zorunluluğu getirmişti.

Ancak yayımlanan belgeler geniş çapta sansürlenmiş olup yaklaşık 550 sayfa tamamen karartılmış durumdaydı. Belgeler arasında üst düzey isimlerin fotoğrafları, mahkeme kayıtları ve FBI raporları bulunmasına rağmen, kamuoyu ve yasama organlarından eleştiriler geldi. Kurbanlar ve insan hakları savunucuları, belgelerin eksik ve sansürlü olduğunu belirtti.

Adalet Bakanlığı, sansürlenen kişilerin sayısını 1.200’ün üzerinde olarak açıklarken, isimlerin yanı sıra yüzler ve kimlik bilgilerini de gizledi. Ayrıca, avukat-müvekkil ilişkileri, yürütme danışmanlıkları gibi gizli ve ayrıcalıklı bilgiler de sansürlendi.

Bazı belgeler, özellikle Donald Trump’ın görüntülerini içeren en az 16 dosya geçici olarak web sitesinden kaldırıldı. Bakanlık, federal mahkemenin talepleri doğrultusunda bu önlemi aldığını, daha sonra fotoğrafların yeniden yayımlandığını belirtti.

Yayımlanan belgelerde öne çıkan isimler arasında eski ABD Başkanı Bill Clinton ve Donald Trump yer alıyor. Clinton ile Epstein’in birlikte olduğu jacuzzi, havuz ve diğer sosyal etkinliklere ait fotoğraflar sansürsüz veya kısmen sansürlenmiş şekilde yayımlandı. Trump ile ilgili belgelerde ise görüntüler sınırlı kalmış; bir fotoğrafta Trump imzalı 22.500 dolar çek ile Epstein ve tanınmayan bir kadın birlikte görülüyor. 2020 tarihli bir mahkeme belgesine göre Epstein, 14 yaşındaki bir kızı Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago malikanesine götürmüş, Trump’a tanıtmıştı. Ancak bu belge, Trump hakkında herhangi bir suçlama içermiyor.

Diğer belgeler, ünlü isimler Mick Jagger, Michael Jackson ve Diana Ross’un Epstein ile fotoğraflarını içeriyor; bazı yüzler karartılmış. Ayrıca Walter Cronkite’in bir fotoğrafı, ciddi bir görüşme sırasında otururken görülüyor. Bu kişiler hiçbir suç isnadı ile karşı karşıya değil.

Belgeler, 1996’da Maria Farmer’ın Epstein’a karşı yaptığı şikayeti doğruluyor. Farmer, Epstein’ın küçük kız kardeşlerinin görüntülerini çaldığını ve onları sömürdüğünü belirterek FBI’a başvurmuştu. Belgeler, yıllarca şikayetin görmezden gelindiğini ortaya koyuyor. 2007 tarihli jüri ifadeleri, Epstein’ın 16 yaşından itibaren kızları sömürdüğünü ve bunları tanıttığı gençlerden para aldığını gösteriyor.

Kurbanlar, belgelerin yayımlanmasının bir adım olduğunu kabul etse de eksikliklerden ve sansürden dolayı hayal kırıklığı yaşamaya devam ediyor. Binlerce sayfanın yayımlanmasına rağmen, temel sorular hâlâ yanıtsız ve tam adalet umutları uzak görünüyor.

Siyasi boyutta, belgelerin yayımlanması Trump yönetimini zora sokmuş ve iki partili eleştirileri artırmış durumda. Araştırmalar, kamuoyunun Trump’ın Epstein belgeleri konusundaki tutumundan memnun olmadığını gösteriyor. Senatör Rand Paul, eksik açıklamaların Trump yönetimini uzun süre rahatsız edeceği uyarısında bulundu.