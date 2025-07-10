Velayeti: İran İşgalcilere Boyun Eğmeyecek

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İslam İnkılabı Lideri’nin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, İslam Devrimi Rehberi’nin İran milletinin 10 bin yıllık tarihi hakkındaki açıklamasına atıfta bulundu.

Velayeti şunları yazdı:

“İslam Devrimi Lideri şöyle buyurdu: ‘İran asla teslim olmayacak.’ Bu söz, tarih boyunca Büyük İskender, Bizans İmparatorluğu, Moğollar, İngiliz sömürgeciliği ve dünya savaşlarının işgalcileri karşısında asla boyun eğmemiş, dirençli bir milletin 10 bin yıllık geçmişine dayanmaktadır.”

Velayeti, kişisel sayfasında yaptığı bir başka paylaşımda ise ABD Başkanı'nın çelişkili tutumuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Sabah söylediğini akşam inkâr eden bu kişi –veya başka herhangi biri– bilmelidir ki, eğer İran ya da Direniş Ekseni'ne karşı Batı Asya'da herhangi bir eyleme kalkışacak olurlarsa, ABD'nin bölgede ne varlığı ne de nüfuzu kalır.”