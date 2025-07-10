Yemen’in Dayattığı Deniz Kanunları

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yemen, direniş ekseninde güçlü bir deniz gücü olarak her geçen gün sahadaki varlığını daha da sağlamlaştırıyor. Husiler, Siyonizm karşıtı bakış açısı ve yaklaşım temelinde bir deniz rejimi oluşturmayı başardılar ve oldukça katı bir şekilde uygulamalarını gerçekleştiriyorlar. Bu deniz rejimi yavaş yavaş stratejik bir bakış ve yaklaşım oluşturmaya başladı ve bu yaklaşım Yemen karasularında ve Babülmendep Boğazı’nda seyreden her gemiyi kapsıyor.

Gemiler Batıyor ve İşgal Altındaki Toprakların Limanlarına Ulaşamıyor

Bu bağlamda Yemen’in sarsılmaz tutumu, Siyonist rejimin ekonomisine ağır bir darbe vurmayı başardı. Yemen, bu konuda ne kadar kararlı ve tavizsiz olduğunu göstermiştir.

Bu çerçevede, Ensarullah’ın Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi el-Mişat Salı günü yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu: ‘Gazze’ye yönelik saldırılarda Siyonist düşmanı destekleyenler hariç herkes için denizcilik özgürlüğüne olan bağlılığımızı vurguluyoruz.

Tüm denizcilik şirketleri, silahlı kuvvetlerimizin talimat ve kararlarına uymalıdır. Bu kuralları dikkate almayan herkes bunun sonuçlarından sorumlu olacaktır.’

Yani Yemen’in kontrolündeki deniz bölgesinden geçen gemiler bu yasayı göz ardı edemezler ve bilmelidirler ki Siyonist rejime ait mallar denize dökülür ve işgal altındaki toprakların limanlarına boşaltılmaz.

Amerika Yemen’in Karşısında Duramadı

Elbette Yemen’in Siyonist rejime karşı istikrarlı ve kararlı eylemleri yalnızca denizle sınırlı değil. Yemen, işgal altındaki topraklarda bile çeşitli hedefleri sürekli olarak vurmaya çalışıyor.

Yemen silahlı kuvvetlerinin Siyonist rejimin stratejik ve hassas hedeflerini, özellikle Ben Gurion Havalimanı ve Eilat Limanı’nı vurmasıyla birlikte, Yemenli askeri ve siyasi uzmanlar, bu düzeyde ve hassasiyetteki saldırılarla Yemen’in bölgedeki ana aktör haline geldiğini ve düşmanın stratejik caydırıcılık gücünü kırdığını ifade ediyor.

Amerika, Donald Trump’ın Yemen’e karşı savaş odasında yer aldığı dönemde, Husilere baskı uygulayarak onları Siyonist rejime karşı eylemlerinden vazgeçirmeye çalıştı. Ancak üç aylık Yemen saldırılarının sonucu, Trump’ın, Umman üzerinden Ensarullah’a karşılık vermemeleri için ricada bulunması oldu. Bu olay, ABD başkanının Ortadoğu ziyaretinden önce gerçekleşmişti.

Amerikalı uzmanlar, Kızıldeniz’de Yemen’le savaşı bir telefon kulübesinde bıçakla savaşmak şeklinde tanımlamışlardır. Amerika bu savaşta sadece hedeflerine ulaşamamakla kalmadı, aynı zamanda çok sayıda askeri kaynak, bomba, füze ve gelişmiş insansız hava araçlarını da kaybetti. Bu süreçte Amerikan uçak gemileri bile benzeri görülmemiş tehditlerle karşılaştı.

Yemen’in Denizlerde Stratejik Yasasının Uygulanması

Şimdi, Ensarullah’ın işgal altındaki topraklara yönelik saldırılarını sürdürmesi, stratejik noktalar olan Ben Gurion Havalimanı ve Eilat Limanı’nı hedef alması ve İsrail’e mal taşıyan gemileri engellemesiyle tüm göstergeler, Yemen’in, Siyonist rejime karşı stratejisini sürekli ve istikrarlı şekilde uygulamaya koyduğunu göstermektedir ve Amerika’nın Yemen’e karşı savaşı bu ülkenin eylemlerini engelleyememiştir.

Hem istihbarat hem de askeri hedefleme açısından dikkate değer bir olay olan (Magic Seas) adlı geminin hedef alınması, Yemen’in deniz stratejisini daha da ileri taşıdığını gösteriyor.

Bu gemi, Yemen silahlı kuvvetlerinin uyarılarına aldırış etmediği ve işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağını ihlal ettiği için hedef alındı ve denizin derinliklerine gömüldü.

Bu geminin sahibi olan bir Türk vatandaşı, geminin hedefinin İsrail olmadığını iddia etti ancak bu geminin işgal altındaki toprakların limanlarına yanaştığını da kabul etti. Bu açıklamalar Yemenlilerin bu gemiyi doğru sebeplerle hedef aldığını teyit etmektedir.

Bu nedenle Yemen, hem istihbarat alanında doğru hedefleme yaptı, hem de deniz stratejisini ve yasasını ihlal etme girişimlerini engellediğini gösterdi. Aynı zamanda net bir biçimde, bu bölgede hiçbir gemiyle şakasının olmadığını gösterdi.

Bu durum, Yemen’in deniz stratejisinin denizlerde sağlam bir yasa olarak yerleşmesini ve deniz taşımacılığı denkleminde ciddi bir değişikliğe neden olmasını sağlamaktadır, bu da özellikle Siyonist rejim açısından mali, stratejik ve siyasi olarak ciddi bir zarardır.

Bu gemi, iki deniz mayını, beş balistik ve seyir füzesi ve üç insansız hava aracıyla hedef alındı ve ardından Yemen silahlı güçleri tarafından kuşatıldı. Bu operasyon, Yemen ordusunun caydırıcılık dengesini dayatma kabiliyetini yüksek bir seviyede ortaya koydu.