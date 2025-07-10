Gazze'nin Yüzde Kaçı Siyonist Rejim Tarafından Tahrip Edildi?

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin Gazze'deki Filistinlilere toplama kampındaki tutuklular gibi davrandığını belirtti. ParstToday'in haberine göre örgüt, Gazze'de 2.3 milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı bu bölgedeki nüfus yoğunluğunun, yeryüzünde başka hiçbir yerleşim bölgesinde görülmediğini vurguladı.

Örgüt, İsrail ordusunun zorunlu tahliye emirleri veya yasa dışı askeri kontrol yoluyla Gazze'nin %85'ini kapalı bölgelere dönüştürdüğünü belirtti.

Açıklamada, Filistinlilerin zorla gönderildiği ve İsrail'in güvenli olduğunu iddia ettiği bölgelerin aslında yeni ölüm tuzaklarından başka bir şey olmadığı ifade edildi.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail’in zorunlu göç yoluyla nüfus yapısını değiştirmeyi ve Gazze'yi tamamen boşaltılmış ve tam askeri kontrol altında bir bölgeye dönüştürmeyi amaçladığını vurguladı.

Örgütün raporuna göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki evlerin %92'sinden fazlası yıkıldı ve okulların %80'inden fazlası kısmen ya da tamamen zarar gördü. İsrail, bu tarihten itibaren Gazze'deki tüm üniversiteleri yok etmiş, mahalleleri, şehirleri, köyleri ve mülteci kamplarını tamamen haritadan silmiştir.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail’in nihai amacının Filistinlileri topraklarından –özellikle de Gazze Şeridi dışına– topluca sürmek olduğunu ve bu doğrultuda suçlarının son aşamasına yaklaştığını vurguladı.