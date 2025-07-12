Günün Sorusu: Albanese Neden ABD'nin Yaptırımından Sonra Artık Hiçbir Kırmızı Çizgi Kalmadığını Söyledi?

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Bunun nedeni, Trump yönetiminin uluslararası normlara ve özellikle BM gibi kurumlara ve Albanese gibi yetkililerin görevlerine hiçbir önem ve saygı göstermediğini ortaya koymuş olmasıdır. Hatta bu yetkililer, görevlerini yerine getirdikleri için yaptırımlara ve çeşitli cezalara maruz bırakılmaktadır.

Albanese, hali hazırda mal varlıklarının dondurulması ve olası seyahat kısıtlamalarıyla karşı karşıya olduğunu söyleyerek, Washington’un bu kararının dünyadaki insan hakları savunucularını hedef alan “tehlikeli” bir süreci başlatabileceği uyarısında bulundu. Albanese durumu şöyle vurguladı: “Artık hiçbir kırmızı çizgi yok ve bu son derece korkutucu... Bu yaptırımlar seyahat özgürlüğümü engelleyebilir. Bu durum, genellikle benimle iletişimde olan kişileri olumsuz etkileyecektir çünkü bu, Amerikalı vatandaşlar ya da Yeşil Kart sahipleri için çok sorunlu bir durumdur.”

Daha önce, Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stéphane Dujarric, Amerika’nın Francesca Albanese’ye uyguladığı yaptırıma tepki olarak şöyle dedi: “Albanese’ye uygulanan yaptırım son derece tehlikeli bir sürece yol açar.”

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Amerika ve İsrail’e karşı “siyasi ve ekonomik savaş kampanyası” yürüttüğü gerekçesiyle bu özel raportöre yönelik yaptırımları açıklamasının ardından, birçok insan hakları kuruluşu ve savunucusu Albanese’yi destekleyen bildiriler yayımladı. Bunlar arasında, İslami Direniş Hareketi Hamas da yayımladığı bildiriyle, Filistin’le ilgili BM özel raportörü “Francesca Albanese”ye yönelik ABD yaptırımlarını kınadı ve bu uygulamayı Siyonist rejimin suçlarına ortak olmak şeklinde değerlendirdi.