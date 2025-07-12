Dünyada İnsanın İlk Yerleşim Alanı Neresidir?

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- UNESCO Dünya Mirası Komitesi’nin 47. oturumunda “Khorramabad Vadisi’ndeki Tarih Öncesi Alanların” dünya mirası olarak tescil edilmesinin ardından, İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı “Seyyed Reza Salehi Amiri” Cuma akşamı yaptığı açıklamada, bu başarıyı İran’ın kültürel diplomasisinde bir dönüm noktası ve bu toprakların büyük medeniyet kapasitesinin yansıması olarak değerlendirdi. Parstoday’in haberine göre, kendisi dünya çapında bu tescilin önemini şöyle açıkladı: Khorramabad Vadisi, İran’ın UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 29. eseri olmuştur.

Salehi Amiri şunları ekledi: İran’daki Khorramabad Vadisi, en güvenilir uluslararası laboratuvarlarda bilimsel veriler ve gelişmiş analiz yöntemlerine dayanarak, dünyanın ilk kanıtlanmış insan yerleşimi olarak tanımlanmıştır; bu bölgenin yaklaşık 65 bin yıllık bir geçmişi bulunmaktadır.

Salehi Amiri şöyle vurguladı: UNESCO Dünya Mirası Komitesi toplantısının başkanı, dosyanın değerlendirilmesi sürecinde, şimdiye kadar dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar eski ve yaşam belirtileriyle doğrulanmış bir tarihi alanın tespit edilip onaylanmadığını 3 kez vurguladığını bu nedenle, bu tescilin yalnızca İran için değil, insanlık ve küresel hafıza için de olağanüstü ve eşi benzeri görülmemiş bir gelişme sayıldığını belirttiğini ifade etti.