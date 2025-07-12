Dinlerin Siyonizm'e Karşı Birliği: İran'da Ulusal Dinî Liderler Konferansı Düzenlendi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Çarşamba günü Tahran'da gerçekleşen bu konferansa, İran İslam Kültür ve Düşünce Enstitüsü'nün başkanı ve kurucusu Ayetullah Ali Ekber Reşad, Dünya Ehlibeyt -a.s.- Kurultayı Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Hasan Ahtari, İran Musevi Cemaati Lideri Yunus Hamami Lalezar, Ermeni Başpiskoposluk Yardımcısı Arakel Kadehçiyan, Doğu Asur Kilisesi Başpiskoposu Martresay Benyamin ve Zerdüşt Mobedan Derneği Üyesi Pedram Soroşpur katıldı.

Parstoday'e göre, Yunus Hamami Lalezar konferansta şunları söyledi: “12 günlük savaşta İran'ın dayanışması, birliği ve parlak tarihi kendini gösterdi; bu, İran medeniyetinden kaynaklanıyor.”

- Hristiyan Âlimler Trump’ın Davranışına Karşı Durmalı

Konferansın devamında, Dünya Ehlibeyt -a.s.- Kurultayı Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Hasan Ahtari şöyle konuştu: Bugün Amerika'nın, İran İslam Cumhuriyeti’ne saldırı için geçerli bir gerekçe bulmadaki tutumunu savunabilecek bir analist ya da hukukçu bulmak mümkün değil. Tüm din âlimleri, mezhepleri ne olursa olsun, insanın kendisini, onurunu, evini ve vatanını savunmasını farz bilir. Bugün Trump saldırı gerçekleştiriyorsa kendini Hristiyan olarak tanıtıyor. Bu nedenle dünya Hristiyanlarının bu iddiayı yalanlaması ve onun Hristiyan olmadığını ilan etmesi gerekiyor. Bugün İslam dünyasında El-Ezher’den bazı âlimler açıklamalarda bulundu fakat bu yeterli değil. Pratik adımlar atılmalı ve dinlerin liderleri Birleşmiş Milletler'de ülkeleri harekete geçirmelidir.

- Siyonist Rejimin Şirretliği İranlıları Bir Araya Getirdi

Ermeni Başpiskopos Yardımcısı Arakel Kadehçiyan da konferansta şu ifadelerde bulundu: Siyonist rejim davranışlarıyla tüm uluslararası yasaları ihlal etmiştir.

Son savaşa ve İranlıların birlikteliğine değinen Kadeçiyan, şunları söyledi: Siyonist rejimin sebep olduğu şirret, İran halkının daha da kenetlenmesine neden oldu ve mücadele sembolü hâline gelen şehitlere olan saygılarını artırdı.

- İran’ın Nükleer Bombaya İhtiyacı Yok

Doğu Asur Kilisesi Başpiskoposu Martresay Benyamin konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Şehadet, bütün dinlerde ortak ve kabul edilmiş bir kavramdır. Güvenliğimiz ve huzurumuz için hayatlarını feda edenler çok değerlidir. Şehitlerimiz aramızdan ayrıldı ama adları kalıcı olacaktır.

Birleşmiş Milletler’in yaklaşımını eleştiren Doğu Asur Kilisesi Başpiskoposu şöyle dedi: “Birleşmiş Milletler’in görevi nedir? Sadece üzüntü ifade etmek mi? Güvenlik Konseyi, dünyanın güvenliğini mi sağlamalı yoksa ‘Güvenliksizlik Konseyi’ mi ki sadece bazı devletlerin çıkarlarına hizmet ediyor?”

Başpiskopos ekledi: “Düşmanların aşırı talepleriyle başa çıkmak için nükleer bombaya ihtiyacımız yok. Bizim bombalarımız halktır. İran halkı 47 yıldır her zaman nizamın ve ülkesinin arkasında durmuştur.”