İsrail: İran nükleer silah peşindeyse onu vuracağız

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Wall Street Journal’ın haberine göre, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’a İran’ın tekrar nükleer silah edinme çabası içine girmesi halinde İsrail’in müdahale edeceğini iletti.

Gazete, bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, Trump’ın Netanyahu’ya İran’a yönelik daha fazla ABD bombardımanı yapılmamasını umduğunu ancak İsrail’in İran’ı hedef alma planına karşı çıkmadığını aktardı.

Aynı kaynak, İsrail’in kısa vadede İran’ın nükleer bomba geliştirmesini engelleme kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Ayrıca İsrail, Tahran’ın İsfahan tesisinde zenginleştirilmiş uranyum stoklarının bazılarını koruduğuna dair istihbarata ulaştı.

Wall Street Journal’a konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, İsrail’in İran’a karşı saldırılarını sürdürmek için ABD’den açık onay talep etmeyebileceğini ifade etti.

Gazete ayrıca, Trump yönetiminin İran’a yönelik ek saldırı tehdidini, Tahran’ı nükleer silah geliştirmesini engelleyecek bir anlaşmaya zorlamak için bir koz olarak kullandığını vurguladı.

Washington ziyaretini tamamlayan Netanyahu ise, ABD ile İran arasında 60 gün içinde nükleer meselede bir anlaşma sağlanırsa bunun olumlu olacağını, aksi takdirde İsrail’in bu hedefe başka yollarla ulaşmak için çalışacağını kaydetti.