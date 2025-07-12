İran Fettah ile hipersonik füze alanında rekabeti kızıştırıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hipersonik füze geliştirme konusundaki küresel rekabet hız kesmeden devam ederken dünyanın en etkili hipersonik ve balistik füzeleri arasında Çin, Rusya, ABD ve Kuzey Kore üretimi birçok sistem öne çıkıyor.

Rusya’nın 3M-54 Kalibr füzesi, Ukrayna savaşında yoğun biçimde kullanılarak önemli tahribat yarattı.

Mach 3’e (ses hızına göre hız ölçüsü) kadar hızlanan bu seyir füzesi, düşük irtifa uçuşu sayesinde tespiti güçleştiriyor.

Çin’in JL-2 balistik füzesi, 7 bin 250 kilometrelik menzili ve Mach 20’ye varan hızıyla nükleer denizaltılardan fırlatılabiliyor.

Yine Çin yapımı DF-17 hipersonik füze, alçak irtifa uçuş profili ve hipersonik kayma başlığı sayesinde özellikle uçak gemilerini hedef almak üzere geliştirildi.

Rusya’nın Avangard sistemi, 6 bin 400 kilometreyi aşan menzili ve Mach 20 hız kapasitesiyle kıtalararası caydırıcılığın simgesi olarak görülüyor.

Zircon füzesi ise scramjet motoru sayesinde Mach 9 hızla ilerliyor ve hem deniz hem kara platformlarından ateşlenebiliyor.

ABD’nin MGM-140 ATACMS sistemi, 305 kilometre menziliyle taktik operasyonlarda etkin rol oynuyor.

LGM-30 Minuteman III balistik füzesi ise 9 bin 650 kilometreden fazla menzili ve 475 kilotonluk nükleer başlığıyla dünyanın en uzun menzilli kara konuşlu silahlarından biri olarak hizmet vermeyi sürdürüyor.

ABD ayrıca hipersonik yarışta HAWC ve AGM-183A ARRW projeleriyle hız ve manevra kabiliyetini artırmayı hedefliyor.

ARRW, bir savaş uçağından fırlatıldıktan sonra boost-glide (roketli itki ve süzülme sistemi) sistemiyle Mach 20 hıza ulaşabiliyor.

Kuzey Kore’nin Hwasong-15 balistik füzesi de 2 bin 700 kilometrenin üzerindeki menzili ve nükleer başlık taşıma kapasitesiyle uluslararası güvenlik dengelerinde önemli bir tehdit unsuru olmaya devam ediyor.

İran İslam Cumhuriyeti, ilk hipersonik füzesi Fettah ile bu alanda önemli bir eşiği aşarak füze kabiliyetini yeni bir seviyeye taşıdı.

Yaklaşık 8,5 metre uzunluğundaki ve 10 ton ağırlığındaki Fettah, bin 400 kilometreye kadar menzil ve Mach 13’ün üzerinde hız kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

Katı yakıtlı motorun yanı sıra detone dalga motoru kullanılan füze, gelişmiş savunma sistemlerini aşma potansiyeline sahip olması nedeniyle bölgesel caydırıcılık dengelerini değiştirme gücüne sahip.