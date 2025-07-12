Avrupa Parlamentosu, Suriye'deki mezhepçi şiddeti kınadı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Avrupa Parlamentosu (AP), Suriye'deki dini azınlıklara yönelik tekrarlanan saldırıları şiddetle kınayarak bu ihlallerden sorumlu olanların hesap vermesi için bağımsız soruşturmalar açılması talebinde bulundu.

AP milletvekilleri yayımladıkları ortak kararda, ülkedeki mezhepçi şiddetin tırmanmasından ve özellikle 22 Haziran'da Aziz İlyas Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef alan saldırıdan derin endişe duyduklarını ifade etti.

Saldırıda 25 kişi hayatını kaybetmiş, 60'tan fazla kişi de yaralanmıştı.

Kararda, saldırının sorumluluğunu Ensar el-Sünne adını taşıyan yeni bir Sünni örgütün üstlendiği bilgisine yer verilerek bu gelişmenin tehlikesine dikkat çekildi.

Parlamento, Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) rejimini güvenlik önlemlerini iyileştirmek ve ibadethaneleri korumak için acil adımlar atmaya çağırdı.

Ayrıca, hedef alınan kilisenin onarılması ve saldırı mağdurları ile ailelerine tam destek sağlanması istendi.

Azınlıkların durumu 'kırılgan'

Milletvekilleri, son saldırıların hızlı ve şeffaf bir şekilde soruşturulması, faillerin ve onlara yardım edenlerin adalete teslim edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kararda, din özgürlüğüne saygı gösterilmesinin ve Suriye toplumunun tüm unsurlarının korunmasının önemi teyit edildi.

AP üyeleri, geçtiğimiz mart ayında Suriye sahilinde 1200'den fazla sivilin ölümüyle sonuçlanan şiddet olaylarına ve nisan ayında Şam kırsalındaki Ceramana ve Sahnaya bölgelerinde yaşanan çatışmalarda ondan fazla sivilin hayatını kaybetmesine de atıfta bulundu.

Parlamentoya göre bu gelişmeler, Suriye'deki toplumsal bir arada yaşama kültürünü tehdit ediyor ve başta Hristiyanlar olmak üzere dini azınlıkların durumunu daha da kırılgan hâle getiriyor.

Siyasi geçiş ve yeniden imar çağrısı

Parlamento, Suriye'deki siyasi geçiş sürecine desteğini yineleyerek insan haklarına saygıya dayalı, geçiş dönemi adaleti, kapsayıcı yönetim ve cezasızlıkla mücadeleyi içeren bir siyasi yol haritası çağrısında bulundu.

Milletvekilleri, bu alanlarda somut ilerleme kaydedilmesi ve ilgili uluslararası kuruluşlarla koordinasyon sağlanması şartıyla, ülkenin yeniden imarı için Avrupa düzeyinde özel bir fon kurulmasını teklif etti.

Kararda ayrıca, Avrupa Komisyonu'na Suriye sivil toplumunun etkin katılımıyla en kısa sürede Suriye Diyalog Konferansı düzenlemesi çağrısı yapıldı.

Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği vurgulanırken, özellikle binlerce kadın ve çocuğun durumunun büyük endişe kaynağı olduğu el-Hol ve Roj kampları başta olmak üzere terörle mücadeleye yönelik uluslararası çabaların sürdürülmesi istendi.

Avrupa Konseyi'ne, Suriye'de inanç özgürlüğünü ihlal edenlere yönelik yaptırımların korunması ve mezhepçi suçlardan sorumlu olanlara karşı daha hedefli tedbirler alınması çağrısında bulunuldu.