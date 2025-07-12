İsrail kamuoyundan ateşkes ve esir takasına güçlü destek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Times of Israel’de yer alan habere göre, İsrail kamuoyunun “önemli bir bölümü”, Gazze savaşının sona ermesi karşılığında Hamas'la yapılacak bir anlaşmayla tüm esirlerin serbest bırakılmasını destekliyor.

Cuma günü Kanal 12’de yayınlanan ankete göre, aralarında Başbakan Netanyahu’nun koalisyonuna oy verenlerin yüzde 60’ı da dahil olmak üzere İsraillilerin “yüzde 74”ü böyle bir anlaşmadan yana görüş bildirdi.

Ankette, Netanyahu tarafından savunulan ve yalnızca esirlerin yarısının serbest bırakılmasını, geri kalanının ise kalıcı bir ateşkes görüşmelerine bağlanmasını öngören aşamalı plan, “sadece yüzde 8” oranında destek buldu. Katılımcıların “yüzde 12”si, savaşın sona ermesini içeren herhangi bir anlaşmaya karşı olduğunu belirtirken, yüzde 6’sı fikir beyan etmedi.

Netanyahu’nun neden aşamalı bir anlaşma önerdiği sorulduğunda, katılımcıların yüzde 49’u bu tercihin “siyasi nedenlerle” alındığını düşündüklerini söyledi. Yüzde 36’sı güvenlik gerekçelerine dayandığını, yüzde 15’i ise kararsız olduğunu ifade etti.

Kanal 12’nin aktardığına göre, Netanyahu, çarşamba günü Washington’da esirlerin aileleriyle yaptığı görüşmede, tüm esirlerin aynı anda serbest bırakılacağı kapsamlı bir anlaşmanın "hiçbir zaman seçenek olmadığını" belirtti.

Ankette ayrıca, Gazze savaşının yönetimi konusunda Netanyahu’ya yönelik kamuoyu görüşlerine de yer verildi. Katılımcıların yüzde 55’i Netanyahu’nun süreci “kötü yönettiğini” belirtirken, yüzde 41’i olumlu değerlendirme yaptı. Geri kalan yüzde 4 ise fikir belirtmedi.

Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın yerine geçen İsrail Katz’ın performansına ilişkin değerlendirmelerde ise yüzde 52 olumsuz, yüzde 37 olumlu görüş bildirdi. Kararsızların oranı yüzde 11 olarak ölçüldü.

İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, savaş sürecindeki tutumu nedeniyle hükümetle zaman zaman görüş ayrılığı yaşadığı bildirilen tek isim olmasına rağmen, ankette “olumlu” değerlendirme alan tek üst düzey yetkili oldu. Katılımcıların yüzde 62’si Zamir’in savaş yönetimini “başarılı” bulduğunu belirtirken, yüzde 24’ü olumsuz yanıt verdi.

Öte yandan, Netanyahu’nun yıllardır süren yolsuzluk davasını sonlandıracak bir anlaşmayla istifa etme olasılığı da kamuoyuna soruldu. Koalisyon seçmenlerinin yüzde 27’si dahil katılımcıların yüzde 55’i bu seçeneği desteklediğini belirtirken, yüzde 34’ü Netanyahu’nun görevde kalıp bir sonraki seçime katılması gerektiğini savundu. Kararsızların oranı yüzde 11 oldu.

Seçmenlerin bir sonraki seçimde oy tercihlerini neyin etkileyeceği sorusuna verilen yanıtlarda, yüzde 27 ekonomi ve yaşam pahalılığına, yüzde 26 Gazze savaşı ve Hamas saldırısına, yüzde 14 Haredi (ultra-Ortodoks) toplumunun askerlik hizmetine, yüzde 13 iç siyasi kutuplaşmaya, yüzde 8 İran’ın nükleer programına işaret etti. Yüzde 12 ise kararsız olduğunu belirtti.

Netanyahu karşıtı blokta liderliğe kimin uygun olduğu yönündeki soruya muhalefet seçmenleri arasında en fazla destek, yüzde 35 ile eski Başbakan Naftali Bennett’e verildi. Onu sırasıyla yüzde 13 ile Benny Gantz, yüzde 12 ile Yair Lapid ve Avigdor Liberman, yüzde 11 ile Gadi Eisenkot ve yüzde 6 ile Yair Golan izledi.

Anket, Midgam ve iPanel firmaları tarafından Kanal 12 için gerçekleştirildi. Haberde örneklem büyüklüğü ya da hata payı bilgisi yer almadı.